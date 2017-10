Ànimes, la proposta de Vinaròs per a unir les celebracions de Halloween i la Castanyada

El regidor de Cultura, Festes,Tradicions i Joventut, Marc Albella, juntament amb el regidor de Turisme, Comerç i Promoció Econòmica, Domènec Fontanet, han presentat aquesta setmana un nou concepte en la programació de Halloween i la Castanyada, una celebració que enguany es fusiona sota el nom 'Ánimes'. D'aquesta manera, l'equip de govern actual aposta per incloure les dues programacions, que fins ara es venien oferint per separat, en una sola que unisca la part més tradicional amb la part més moderna.

"Els últims anys Halloween ha anat prenent cada vegada més presència a Vinaròs i no volíem que aquest fet entrara en rivalitat amb la celebració de la Castanyada. Per això hem decidit finalment agafar els punts històrics en comú que tenen les dues festivitats per a integrar-les en una mateixa proposta cultural i d'oci", ha assenyalat Albella.

D'aquesta manera, entre el 28 i el 31 d'octubre hi ha previstes gairebé 15 activitats per a tot tipus de públic, una oferta variada "que inclou, com a novetat, les visites temàtiques guiades per la ciutat i pel cementiri, així com una xerrada històrica sobre la bruixeria a la Biblioteca Municipal. Aquestes activitats serviran de fil conductor entre les dues festivitats", ha remarcat Albella.

Per la seua banda, el regidor de Turisme i Comerç, Domènec Fontanet, ha afegit que també hi haurà tallers de cuina al Mercat Municipal, sessions de contacontes, jocs tradicionals, animació infantil i juvenil terrorífica pels carrers més comercials de la localitat, funcions especials a l'Auditori i animació nocturna la nit de Halloween en els pubs i locals d'oci.

Fontanet ha agraït a Sebastián Casanova el disseny d'aquesta nova imatge del concepte 'Ànimes', que apareix convenientment explicat al programa d'activitats. Aquest programa estarà disponible des d'aquesta setmana a la Tourist Info local, així com a les xarxes socials i a la web de l'Ajuntament. Finalment, els dos regidors han agraït la col·laboració de les diverses entitats culturals que participen en aquesta programació i han animat la població a gaudir de totes les activitats previstes.