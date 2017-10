Paterna destina un milió d’euros als Pressupotos Paricipatius

L'Ajuntament de Paterna va presentar ahir, en roda de premsa, el procés per a la realització dels Pressupostos Participatius. Un procés d'empoderament ciutadà que després de prop de 10 anys tornarà a tenir el municipi de Paterna.

El primer torn de paraula el va tindre la regidora de Participació Ciutadana, Neus Herrero, qui ha volgut destacar que "tot el procés dels Pressupostos Participatius ha sigut elaborat conjuntament per la regidoria, partits polítics i els representants veïnals del municipi, de manera que apostem clarament per a donar una participació real a la ciutadania i la impliquem des del primer moment perquè siga el motor del procés i torne a recuperar el protagonisme que es mereix i que li va negar l'anterior equip de govern del Partit Popular", ha destacat la regidora.

La responsable d'Hisenda, Eva Pérez, també ha volgut destacar que "aquest milió d'euros destinats als Pressupostos Participatius supera el 30% d'inversions que marca la Carta de Participació Ciutadana, una aposta clara d'aquest equip de govern per a seguir millorant Paterna i donant veu als veïns".

Per la seua banda, el president del Consell Territorial de Participació Ciutadana, Leandro Cantero, que també ha sigut partícip al costat de les dos regidores en la compareixença, ha destacat en la seua intervenció que, "en l'últim any, la participació ciutadana ha donat un gir de 180º amb aquest equip de govern. Mostra d'açò és que, des de l'any 2009, no havien sigut convocats Pressupostos Participatius al municipi".

Així serà el procés

La campanya de consulta de propostes per a la millora dels barris de Paterna és un procés que ha sigut dissenyat entre la regidoria i els representants del Consell Territorial de Participació

Hi haurà taules informatives als mercats i centres de majors i es faran tallers de consulta als instituts per a facilitar la participació dels joves. D'altra banda, del 13 al 23 de novembre es realitzaran als barris de Paterna assemblees i taller deliberatius en els quals es presentaran, debatran i prioritzaran les propostes recollides. Una vegada analitzades les propostes es valorarà la seua viabilitat i començarà la campanya de votacions, en la qual tots els veïns podran votar les millors propostes.