L'ajuntament de Sueca amplia l'equip humà de Serveis Socials

Aquest divendres es van presentar al saló de plens de l'ajuntament de Sueca les noves incorporacions de personal a l'equip humà de Serveis Socials. El consistori suecà va declarar els Serveis Socials municipals com a serveis essencials el passat mes de març, amb l'objectiu de cobrir la necessitat de personal per tal de recuperar la capacitat de gestió des d'aquesta àrea i fer front a les limitacions i les restriccions a les contractacions imposades pel govern estatal.

Un total de 15 persones noves s'han incorporat al llarg d'aquest mes d'octubre a l'àrea. D'una banda s'han sumat a l'estructura tres noves places amb perfil de treballador social i una d'educador social i s'han contractat dos nous perfils, un d'agent d'igualtat i un altre de psicòleg, ja que hi ha la voluntat que tinguen vocació de continuïtat. El gruix de les incorporacions, però, es destinaran a un pla de xoc per a actualitzar la demanda i el volum de tràmits i gestions que s'assumeixen des d'aquesta àrea. En aquest pla de xoc treballaran 9 treballadores socials que han estat contractades de manera temporal gràcies a una subvenció de la Generalitat. La nova organització de l'àrea permetrà millorar la ràtio d'habitant per treballador de base i amb això s'aconseguirà descongestionar l'atenció primària dels Serveis Socials de Sueca.

"Amb aquest reforç s'ha millorat notablement l'estructura", ha afirmat la regidora d'Acció Social, Noelia Sisteró, qui ha continuat explicant que "hem sumat més del doble de la plantilla habitual que teníem a l'àrea. Gràcies a això, podrem donar un nou impuls als programes d'ajudes i de dependència i també hem millorat el servei d'atenció i d'orientació al ciutadà. Ara els nostres veïns podran estar millor assessorats en aquesta qüestió".

La responsable de la Regidoria ha avançat també, en aquest punt, que des del consistori treballen ja per a oferir una nova ubicació amb major cabuda per a tot l'equip, atés que les instal·lacions actuals queden limitades per acollir l'arribada de les noves incorporacions.

En la seua intervenció, l'alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit, ha insistit: "L'aposta més forta d'aquest govern municipal són els nostres Serveis Socials, una aposta que ens converteix en un referent en la comarca i també fora d’ella".

A l'acte de recepció oficial també han participat la regidora de Polítiques d'Igualtat, Noelia Benedito; la regidora de Serveis Municipals, Pilar Moncho, i els regidors d'Urbanisme i d'Educació, Julio Serra i Vicent Baldoví, respectivament.