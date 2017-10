Puçol proposa una Tardor de Natura a la Costera

El col·lectiu comarcal Acció Ecologista-Agró Horta Nord i l'Ajuntament de Puçol han preparat una Tardor de Natura a la Costera durant els mesos d'octubre, novembre i desembre. Una visita guiada pel paratge natural, l'observació astronòmica, l'organització d'un voluntariat mediambiental i una ruta teatralitzada sobre les espècies de flora més representatives del bosc mediterrani són algunes de les propostes que tenen preparades per als pròxims mesos.

El cicle d'activitats s'inicia aquest dissabte 28 d'octubre. A les 11 del matí, tindrà lloc una jornada de portes obertes a la Costera en què es realitzarà una visita guiada per a mostrar els tresors mediambientals d'aquesta zona. A més, Kyrios Educació ha preparat ecojocs per als més menuts a l'aula Natura del paratge. A les 18 hores, començarà en l'aula multiusos una activitat amb la qual els assistents podran explorar el firmament amb Amadeo Aznar, astrònom de Puçol. Aznar parlarà de la importància de protegir el cel fosc i, després, els participants observaran el paisatge lunar, Saturn i els seus satèl·lits. Per a acabar, hi haurà soparde pa i porta.

El dissabte 11 de novembre, a les 10 del matí, tots els assistents podran revisar amb La Granja de Bitxos les caixes-niu que l'AE-Agró té instal·lades en la Costera per a pardals insectívors com el totestiu (Parus major), el primavera (Parus ater), el capellanet (Lophophanes cristatus) i el ferrerolet (Cyanistes caeruleus). A més, el dissabte 25 de novembre, també a les 10, es realitzarà un voluntariat mediambiental amb Cor i Muntanya Puçol per a continuar l'eliminació de les exòtiques i invasores paleres (Opuntia ficusindica) a l'entorn de l'Aljub de la Costera.

Al desembre hi haurà les dues últimes cites. La primera estarà programada per a les 11 hores del dissabte dia 2. En aquesta, el col·lectiu Calderona Viva prepararà una ruta teatralitzada anomenada 'Saps com fer un aeroport d’abelles?'. L'activitat, pensada per a tota la família, mostrarà les espècies de flora més representatives del bosc mediterrani. Per a acabar, el dissabte 16 de desembre hi haurà una segona jornada de portes obertes a partir de les 11 del matí que inclourà una visita guiada i els ecojocs nadalencs amb Kyrios Educació.