Santa Pola participa en un projecte europeu sobre migracions i participació ciutadana

L'Ajuntament de Santa Pola ha aconseguit obtenir durant aquest any el seu primer projecte europeu destinat a l'intercanvi de bones pràctiques en matèria d'immigració i participació ciutadana entre diferents països europeus, al qual es destinaran 15.960 euros. Santa Pola és un dels municipis europeus integrats dins del projecte Solida per a la promoció de la participació democràtica de la població immigrant. Es tracta, doncs, d'una iniciativa en la qual també hi participen municipis de països com Grècia, Portugal, Eslovènia, Itàlia i Malta.

Durant aquesta setmana, algunes treballadores de l'Ajuntament i de l'Agència de Desenvolupament Local, juntament amb una veïna de Santa Pola, es troben en Gioiosa Ionica, al sud d'Itàlia, participant en la primera trobada del projecte amb representants de la resta de països. Pepe Mazón, gerent de l'ADL d'aquesta localitat, explica que aquest projecte "busca la creació de xarxes de ciutats que estan treballant per a fomentar la màxima inclusió i integració dels immigrants en la societat on viuen, cosa que es realitza mitjançant diferents intercanvis temàtics en cadascun dels països participants".

El projecte es desenvoluparà fins al 2019 i les coordinadores assistiran a les trobades en la resta de països, acompanyades per representants de la població immigrant de Santa Pola. A més, Santa Pola serà seu d'una d'aquestes trobades europees en 2018 per tal de congregar la ciutadania de la Unió Europea en el projecte Solida. Es tracta d'una cita que comptarà amb la presència de representants d'aquests països i on es promocionarà la integració social, la solidaritat, la diversitat de cultures i la participació ciutadana.

L'Ajuntament de Santa Pola i l'ADL volen mostrar la seua satisfacció per aquest projecte europeu, que s'espera que siga el primer de molts més que ajuden a fer de Santa Pola un municipi acollidor, turístic i conegut per tota Europa. Mazón destaca el fet que iniciatives així "aporten que Santa Pola entre en el mapa dels projectes europeus representant l'estat espanyol, sobretot pel fet que s'haja elegit un tema tan interessant i que necessita tanta atenció com la immigració, així com també pel fet de saber amb quines eines de participació ciutadana es compten. A més, s'obri la porta a participar i formar part d'altres projectes en els quals Santa Pola té molt a dir i a aportar".