Cap de setmana de vins i música amb les Festes de la Verema de Benlloch

El municipi de Benlloch (la Plana Alta) acull aquest cap de setmana, en concret des del divendres 27 al diumenge 29 d'octubre, les Festes de la Verema 2017, que inclouen el Benlloch International Wine Meeting i la segona edició del Festival Viniterrània, de música i vi. El recinte central de la festa serà a la plaça de Sant Antoni, on hi haurà una carpa de 55 metres amb una barra poligonal que permetrà servir els vins de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) de Castelló "d'una forma molt amena", segons els organitzadors.

Benlloch International Wine Meeting és una trobada internacional per a professionals del sector en què es debaten i tasten referències que provenen de diferents regions estrangeres i, enguany, els vins de Sicília (Itàlia) seran els protagonistes. Per la seua banda, el Festival Viniterrània pretén consolidar-se com a punt de trobada de la música de la Mediterrània i els vins. Entre els grups que actuaran enguany destaquen El Diluvi, que posarà el toc musical al tast popular de Vins de la Terra que tindrà lloc diumenge; la Rondalla 1r de Maig; el grup italià Kalàscima, que mescla la música antiga tradicional amb música electrònica; el grup castellonenc Tom Bombadil; i la Trocamba Matanusca, que posarà la nota musical al sopar de maridatge que tindrà lloc dissabte.

El programa d'actes començarà a les set de la vesprada del divendres 21 amb l'obertura de la Carpa del Vi i de les food trucks i amb l'anunci d'inici de la Verema, que es farà amb una cercavila protagonitzada per la Xaranga Benlloch Little Big Band. Tot seguit, se celebrarà una xerrada sobre els vins de Sicília a l'auditori municipal i una taula redona amb el títol 'La importància de la dimensió en les marques territorials de qualitat', a càrrec d'Antonio Martínez, representant de l'administració en les IGP i Denominació d'Origen (DO) de Comunitat Valenciana, i de Víctor Bellmunt, secretari d'IGP Vins de Castelló. A les nou i mitja del mateix divendres se celebrarà un sopar a la carpa que els assistents podran adquirir en les 6 food trucks presents amb exquisitats internacionals i valencianes i que estarà amenitzat amb les actuacions, ja dins del Festival Viniterrània, de la Rondalla 1r de Maig i, a les onze de la nit, del grup convidat italià Kalàscima.

Pel que fa al dissabte 28 d'octubre, a les nou del matí tindrà lloc la carrera de Trail Benlloch 2017, a partir de la qual s'obriran les activitats i jocs per als més menuts al carrer de Fondo durant tot el dia. A les 11.30 hores es procedirà a l'obertura del recinte Vi i Food Trucks i tindrà lloc una taula rodona sobre el turisme de les rutes del vi, que estarà moderada per Artur Aparici, sociòleg especialista en turisme d’interior, i Kevin Salvador. Els actes continuaran a les 13 hores amb un tast de vins de Sicília a l'aula multiusos i un dinar per a professionals.

A les set de la vesprada i emmarcat en el Festival Viniterrània, hi haurà un cercavila a càrrec de la Trocamba Matanusca i, hora i mitja més tard, es procedirà a l'acte de lliurament del premi Vi és Cultura. La jornada del dissabte es clourà amb un sopar de maridatge de vins i menjar del món, el qual comptarà amb l'actuació de Trocamba Matanusca i continuarà amb un concert de Tom Bombadil. A continuació, els assistents podran continuar la festa amb una discomòbil a la pista poliesportiva municipal.

Pel que fa al diumenge 29, la programació s'encetarà a les onze i mitja amb una les activitats infantils al carrer de Fondo i continuarà al migdia amb un concert del grup El Diluvi, que prové de la comarca de l'Alcoià i interpreta música folk moderna fusionada amb diversos estils musicals. El Diluvi posarà el toc musical al tast popular de Vins de la Terra que tindrà lloc a la una i mitja i que estarà conduït per David Buch. Les Festes de la Verema 2017 clouran amb un dinar de pa i porta.