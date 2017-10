Cullera visilbilitza i tracta la realitat transgènere durant l'adolescència

Cullera va acollir, ahir, dimecres 25 d'octubre, al seu l'Auditori Municipal, una jornada per a abordar la problemàtica transgènere en adolescents. Ho va fer en el marc de l'acte commemoratiu en pro dels drets sexuals LGTBI sota l'eslògan 'Iguals' amb el qual el municipi pretén continuar amb la seua lluita per la visibilització del col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals. Francesca Ortiz, regidora d'Igualtat, va ser l'encarregada d'inaugurar l'acte. "Busquem contribuir a una lluita que moltes persones pateixen encara en silenci i sota l'estigma. Volem contribuir a eliminar pas a pas les desigualtats que viu el col·lectiu cada dia", assenyala.

La jornada, organitzada a iniciativa del Consell d'Igualtat Municipal, va començar amb la presentació del projecte 'Intransigents', creat pels graduats de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València Noelia Bellés, Marina Betoret i Juan Carreras, a través del que es fa un recorregut profund per la realitat trans. L'acte va servir per a projectar el documental 'Hugo' sobre la vida d'un jove adolescent que lluita per la seua identitat de gènere. De fet, el mateix protagonista va estar present per a explicar en primera persona la seua experiència.

Posteriorment, es va obrir un debat amb la presència dels impulsors del projecte 'Intransigents' i amb la participació del doctor en medicina i cirurgia per la Universitat de València, sexòleg i president de Sexòlegs sense Fronteres, Vicent Bataller.

Dura realitat

Ortiz ha posat de manifest que la realitat trans "és una de les més dures" dins del col·lectiu LGTB "i, si la persona afectada viu en un àmbit geogràfic rural, pot arribar a ser un vertader drama". La regidora defensa que les institucions "hem de contribuir a la visibilització i a la conscienciació creant empatia social perquè la realitat d'aquestes persones siga coneguda i compresa, de manera que eliminem qualsevol intent de discriminació, que es basa sempre en la ignorància". Cullera suma així una altra manera de contribuir a la causa per la igualtat del col·lectiu LGTBI donant visibilitat i creant un espai lliure d'odi obert al debat.