El Palau de la Música de València rep la banda simfònica d’Oliva

El pròxim diumenge, 29 d’octubre, la banda simfònica de l’Associació Artístico-Musical d’Oliva oferirà un concert extraordinari al Palau de la Música de València. La banda ha preparat la cita amb interés, il·lusió i esforç, i s’ha de recordar que la banda simfònica de l’AAMO no passa pel Palau de la Música des del 2008. Hi haurà 85 músics, majoritàriament joves, dedicats a delectar musicalment els assistents.

L’Ajuntament d’Oliva ha fet costat a l’Associació Artístico-Musical i a València es desplaçaran alguns regidors de la corporació, encapçalats pel seu alcalde, David González. Enric Escrivà, regidor de Cultura i Música, ha manifestat que "per als valencians, que som un poble que es dedica amb tanta passió a la música, i també a la resta d’arts escèniques, és molt gratificant que la banda de la ciutat estiga present en un escenari tan important com el Palau de la Música de València i, més encara, si resulta que tota la música a interpretar és d’autors valencians".

La direcció artística, de la mà de Saül Gómez i Soler, ha proposat un programa atractiu i contemporani. L’obertura de Carlos Pellicer (Benigànim,1977) Discursum serà la primera de les obres a interpretar. A pesar de ser una peça breu, la seua enèrgica introducció la converteix en una magnífica obra digna de l’obertura d’un acte. Continuarà la fantasia Teneo, de Saül Gómez (Ontinyent, 1982), escrita per a commemorar el primers cinquanta anys de la marxa mora Chimo, per encàrrec de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia d’Ontinyent. La primera part acabarà amb el poema simfònic per a banda Poirot, del castellonenc Vicent Ortiz (la Vall d’Uixó, 1986), basat en el detectiu de novel·la negra Hercule Poirot, creat per Agatha Christie, i que tracta de reflectir el caràcter “insofrible, detestable, ampul·lós, pesat i egocèntric” del detectiu belga, segons la mateixa Christie.

Després d’un breu descans es reprendrà el concert amb l’obra d’Andrés Valero (Silla, 1973) Romance. Valero va escriure una cançó per a piano i soprano, que amb el temps va anar reescrivint per a estrenar-la al 'V Congreso Iberoamericano de Compositores, Directores y Arregladores de Bandas Sinfónicas y Ensembles' i també va ser obra obligada en la quarta secció del XXXV Certamen de la Comunitat Valenciana, l’any 2013. Per a acabar, el poema descriptiu simfònic de Ferrer Ferran (València, 1963) Las aventuras del Principito, que narra els apartats més significatius del llibre d’Antoine de Saint-Exupery Le petit Prince, una de les obres més conegudes de la literatura universal. Dedicada a la ONG Músicos Solidarios sin Fronteras i al seu director José Miguel Micó, per tal que la màgia que desprenga la música transmeta energia a aquelles persones necessitades d’amor, il·lusió i felicitat.