Rutes Hernandianes, passejos per la vida i la poesia de Miguel Hernández a Oriola

Aquesta última setmana d'octubre està directament lligada al poeta Miguel Hernández: el proper dia 28 es commemora l'aniversari del seu naixement dins de l'Any Hernandià, celebrat enguany per a fer-lo coincidir amb el 75é aniversari de la seua mort. La Regidoria de Turisme d'Oriola ha preparat per a celebrar-ho diferents rutes poètiques. La propera serà el diumenge 29 al matí. Amb el nom Me llamo barro aunque Miguel me llame es proposa un recorregut per la seua infantesa i primera joventut.

Es tracta d'un passeig físic i literari pels primers camins del poeta. Físic perquè es visitaran la Casa Museu, el Col·legi Santo Domingo i el Palmeral, els llocs dels seus primers passos i estudis i on es reunia amb amics. Es recordaran els seus veïns del carrer –Meno, Carlujo, el Mella, Gavir, el Rosendo i Paná– i es podrà conéixer un dels edificis més representatius de la ciutat, també anomenat l'Escorial d'Oriola per la seua grandiositat, el monument nacional més gran del País Valencià. El Col·legi Santo Domingo, on Miguel Hernández va estudiar, és un tresor arquitectònic, i guarda obres d'art com la Temptació de Sant Tomàs d'Aquino, de Velázquez, una de les poques obres d'aquest pintor que es troben fora del Museu del Prado. La ruta acabarà al Palmeral d'Oriola, el segon més gran d'Europa, després del Palmeral d'Elx, i que representa una de les herències deixades per la presència àrab a la ciutat. Alguns dels seus exemplars superen els 300 anys de vida.

Tanmateix, serà un passeig literari també perquè es faran aturades per a llegir alguns dels seus primers poemes relacionats amb els amics, els estudis i la cura del ramat com a fonaments dels seus versos.

Aquesta ruta s'emmarca en la ferma voluntat de la Regidoria de Turisme, dirigida per Sofía Álvarez, d'unir la figura del poeta i la ciutat d'Oriola per a mostrar al visitant una visió global tant de la vida com de l'obra de Miguel Hernández. És una de les quatre que s'estan realitzant durant tot l'Any Hernandià, i que es complementa amb la que es va proposar aquest estiu, Perito en lunas, aprofitant les nits de lluna plena, i les del proper 26 de novembre i 29 de desembre.

Persiguiendo un sueño, al novembre, situarà el visitant en la joventut del poeta i la seua intenció de dedicar-se a l'escriptura, junt amb els components de la Tahona, Carlos Fenoll i Ramón Sijé. Es recordaran els seus primers viatges a Madrid i el seu contacte amb Aleixandre o Lorca i, com no, amb els versos del llibre El rayo que no cesa, les dones que el van marcar també hi seran presents. El visitant podrà conéixer el centre d'una ciutat plena de Monuments Nacionals. Oriola és Conjunt Històric Artístic des de 1969.

L'última ruta d'enguany serà Vientos del pueblo me llevan, que recordarà la vida de Miguel Hernández durant la Guerra Civil i fins a la seua mort. Aquesta proposta literària sobre els versos més compromesos del poeta transcorrerà pel Refugi Antiaeri de Santa Justa i Rufina i pels murals del barri de Sant Isidre. Aquests murals, pintats pels veïns el maig de 1976 per a recordar la figura del poeta, acompanyats de pintors com Arcadio Blasco, Azorín, Castejón, Genovés o Ibarrola, van representar tot un crit de llibertat, amb les paraules de poetes i escriptors com Blas de Otero, José Agustín Goytisolo, Caballero Bonal o Cerdán Tato i les veus de cantants com Enrique Morente, Raimon o Araceli Bañuls. L'any 2012, en el 70é aniversari de la seua mort, la ciutat d'Oriola va decidir repintar els murals existents i pintar-ne de nous en una festa cultural que dóna cita cada mes de març des de llavors a músics, pintors i poetes al voltant de la figura de Miguel Hernández i que s'ha convertit en un veritable museu a l'aire lliure.

Sofía Álvarez, conscient de la importància del poeta a tot el País Valencià, i pensant especialment en grups d'estudiants o persones interessades en el poeta, ha volgut emfatitzar que les rutes, tot i tenir dates programades, "poden demanar-les grups que desitgen fer una visita cultural a Oriola i s'acordaran dates alternatives per a ells". Són propostes gratuïtes i comptaran amb guies especialitzats. "Només han de contactar, tant per les dates que proposem com per les que s'acorden amb altres grups, amb la Regidoria de Turisme", recorda la regidora.