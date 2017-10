Vinaròs signa un conveni per a frenar els desnonaments

Vinaròs, juntament amb altres cinc municipis de la província i el Col·legi d'Advocats de Castelló, ha firmat a la Diputació el seu suport a una iniciativa que busca frenar els desnonaments i garantir l'accés a l'habitatge a tots els castellonencs. Aquesta iniciativa, impulsada pel president del govern provincial, Javier Moliner, s'ha materialitzat amb la signatura d'un conveni de col·laboració entre l'agrupació provincial de lletrats i els consistoris de Vinaròs, Benicarló, Borriana, Castelló de la Plana, Onda i Vila-real.

Aquest conveni, segons ha explicat el segon tinent d'alcalde, Domènec Fontanet, qui ha assistit a la cita en representació de Vinaròs, "permet la prestació d'un servei d'assessorament i mediació gratuït en les reclamacions hipotecàries".

Moliner, per la seua banda, ha valorat l'acord assolit amb sis dels municipis de la província amb més de 20.000 habitants. "Hui hem donat un nou pas a l'hora de prestar un servei com aquest en els municipis més grans de la província. Es tracta d'un servei del Col·legi Oficial d'Advocats, que precisament busca estar al costat dels que més ho necessiten", ha expressat.

A través d'aquest servei, persones que han tingut problemes hipotecaris reben assessorament i ajuda per a evitar situacions extremes com un desnonament. És per això que la Diputació de Castelló ha volgut mantenir aquesta mesura antidesnonaments, que permet habilitar a les cases consistorials dels sis municipis un servei d'assessorament jurídic per als deutes de préstecs hipotecaris que no poden afrontar-se i de mediació entre aquests deutors i les seues respectives entitats creditores.

A més, el president del govern provincial ha destacat que aquesta cooperació impulsada juntament amb el Col·legi d'Advocats i que garanteix la Diputació amb una inversió de 12.000 euros, no es limita a oferir assessorament als veïns dels municipis adherits, sinó que el seu objectiu és el "garantir la universalització de l'accés a aquest servei a tots els castellonencs".

Per a això, en el conveni s'estipula la unió de recursos en aquestes oficines per a universalitzar el servei i atendre les peticions que puguen rebre d'altres municipis més petits de la província. D'aquesta manera, els veïns empadronats a altres pobles castellonencs també poden fer ús d'aquesta iniciativa.