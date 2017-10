Gata aprova l'abaixada de l'IBI

En la sessió plenària extraordinària celebrada el dijous 26 a la nit a Gata, va prosperar l'únic punt de l'ordre del dia: la proposta presentada pel grup municipal del PP per a rebaixar l'IBI al 0,71%, amb els seus vots a favor, cinc, i el suport del regidor del PSPV, Joanvi Vallés. Per la seua part, els quatre regidors de Compromís i el regidor de JuGa (Junts per Gata), Jaume Monfort, van votar en contra. Monfort va excusar l'absència de la seua companya Pepa Signes, que havia d'assistir a un congrés.

Maite Signes, portaveu del PP, va explicar que portaven la proposta de reducció de la càrrega impositiva de l'IBI d'un 0,78 a un 0,71%, ja que consideraven que l'augment d'ingressos de l'Ajuntament i l'actualització dels valors del cadastre ho permetien. Vallés també va argumentar en el mateix sentit al·legant que aquesta proposta era la que ja havia presentat el seu grup municipal al plenari.

Per a Àngels Soler, portaveu de Compromís, amb aquesta mesura s'intenta "fer mal polític", ja que suposa una minva d'ingressos de 160.000 euros que provocarà la reducció d'inversions o aportacions a convenis, entre d'altres .També va explicar que, des de l'equip de govern, es va proposar una "baixada prudent" al 0,75% atenent els informes tècnics. Jaume Monfort es va manifestar en contra de la proposta, "ja que segons l'informe d'intervenció, abaixar l'IBI implica retallades". Per la seua banda, l'alcaldessa, Magda Mengual, va argumentar que es tracta d'una aprovació inicial i que ara s'obri un període per a presentar al·legacions a l'acord.