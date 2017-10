Oriola aposta per la gastronomia com a fet diferenciador

Una característica molt singular i reconeguda de la comarca del Baix Segura és la seua gastronomia. Els arrosos, els productes de l’horta, però també la carn i el peix tenen tot el seu espai reservat i conegut dins de la gastronomia del País Valencià. No falten els postres conventuals en una ciutat amb gran varietat de convents i de postres que s'hi poden adquirir i degustar. I als plats s’ha afegit el gintònic, una beguda que permet una gran varietat de gustos i preparacions que la fa molt versàtil i que permet introduir-hi els productes més autòctons.

La Regidoria de Turisme, per cinqué any consecutiu, ha organitzat la Ruta de la Tapa i el Gintònic, que tindrà lloc entre el 10 i el 12 de novembre pels carrers de la ciutat d’Oriola. "L’objectiu de la ruta és posicionar la localitat dins de l’oferta del turisme gastronòmic, utilitzant aquesta potència perquè es conega el nostre municipi i els nostres monuments", en paraules de la regidora de Turisme, Sofía Álvarez. Per a ella es tracta "d’apostar per una ruta de la tapa de més qualitat, millorant els premis i la seua quantia econòmica, que òmpliga de vida i revitalitze els carrers oriolans". Per a aconseguir-ho s’ha fet una important selecció de locals i tapes procurant preus assequibles, a l’abast de tot aquell que vulga conéixer, tot fent una passejada per la ciutat, la potent oferta gastronòmica de la capital del Baix Segura.

La novetat d’enguany ha estat que els establiments han pogut presentar diverses tapes en categories diferents. S’han sumat a la proposta 25 locals, que ofereixen 32 tapes tradicionals, gourmet i dolces, i 6 varietats de gintònic. Els establiments podran optar a premis en quatre categories: Tapa Gourmet, Tapa Dolça, Tapa Tradicional i Premi a l’Establiment amb el Gintònic més votat a través de l’aplicació mòbil. Hi ha un cinqué premi, el Premi Especial per als participants que realitzen les seues valoracions a través de l’app que s’ha presentat i mitjançant la qual es poden conéixer les propostes i votar-les, Rutappa.

El jurat està format per representants de les empreses patrocinadores de l’esdeveniment i per tres experts gastronòmics: Carlos Corredor, director de la Guia Gastronòmica d’Alacant; Antonio Marquerie, catedràtic extraordinari i director de la Càtedra Internacional de Gastronomia Mediterrània de la Universitat Catòlica de Múrcia, i José Antonio Sánchez, gerent i xef del restaurant Els Vents d’Alacant, aspirant a una Estrella Michelin. Els premis s’entregaran quan finalitze aquesta edició.

Durant el cap de setmana, pels carrers d’Oriola, mentre es visita la ciutat i el seu patrimoni monumental, es podrà degustar també part del seu patrimoni gastronòmic, en xicotetes dosis, des dels primers plats fins a les postres i una copa: tots els sentits s’hi trobaran inspirats.