L'ajuntament de Sagunt reactiva la Fundació de Patrimoni Industrial

L'Alcalde de Sagunt, Quico Fernández, i el regidor de Patrimoni, Pablo Abelleira, van mantenir la setmana passada, en l'Ajuntament de Sagunt, la primera reunió de la Fundació del Patrimoni Industrial com a president i vicepresident, successivament, amb membres de la Generalitat Valenciana i del Centre d’Estudis del Camp de Morvedre, així com amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sagunt, José Manuel Tarazona, membre també del patronat.

"Després de quasi dos anys de treball i de negociació amb les Conselleries de Cultura i Indústria, hem aconseguit resoldre una situació kafkiana que afectava una fundació que tenia caràcter privat i que, a dia d'avui, continuava funcionant virtualment amb una sèrie de deutes que no podia esmenar", ha afirmat Fernández. "Hem optat per transformar una Fundació que estava presidida per la Generalitat i que fins ara romania paralitzada, ja que els seus dos socis principals, l'Autoritat Portuària i Arcelor Mittal, havien deixat de participar econòmicament”, ha continuat l'alcalde, qui ha afirmat que, amb la nova gestió, es pretén posar en valor "l'importantíssim patrimoni industrial de Sagunt".

Encara que l'alcalde ha manifestat que queda molt de treball a fer, “ja tenim nous estatuts reconeguts per la protectora de les fundacions i, com que som majoria, som els que decidim” i ha recordat que es manté l'ajuda econòmica de la Generalitat. Per aquest motiu, ha manifestat que la principal tasca a dur a terme és la de resoldre els deutes pendents que s'han generat durant aquests anys de paralització, especialment les que es deriven dels treballadors que assumien les seues funcions malgrat que la Fundació no estava funcionant. "També posarem en valor el nostre patrimoni", ha continuat dient l'alcalde, ja que les inversions importants ja estan realitzades, per la qual cosa quedaria la gestió del patrimoni i la seua 'musealització'. “En aquest sentit, l'esforç que s'ha fet per a la tramitació i aquesta transformació en l'àmbit burocràtic ara aniran acompanyades d'un esforç econòmic per a resoldre els deutes i per a poder demanar ajudes”, ha comentat Fernández.

L'alcalde ha agraït el treball realitzat per part de Pablo Abelleira i de la delegació que exerceix, la de Patrimoni, i sobretot la col·laboració de la Generalitat i del Centre d’Estudis del Camp de Morvedre, que també formen part de la Fundació. "És un dia històric”, va manifestar l'alcalde, qui ha dit que malgrat que semble un treball lent, "aconseguir desbloquejar la Fundació ha sigut un treball segur que es va a materialitzar en la gestió del patrimoni industrial de Sagunt per part d'un patronat municipal amb l'ajuda d'altres administracions".

Per la seua banda, el regidor de Patrimoni, Pablo Abelleira, ha qualificat aquest fet com un "assoliment importantíssim perquè el fet que l'Ajuntament de Sagunt siga el patró principal de la Fundació suposa un avanç molt gran en la gestió adequada dels béns patrimonials de l'entitat". Per a Abelleira, la celebració d'aquesta primera reunió a Sagunt suposa la fi de més d'un any i mig de treball "que, per fi, veu la llum al final del túnel”. A més, ha assenyalat que la Fundació "era l'exemple més clar de les polítiques destructives dels anteriors governs i del poc interés que tenien a recuperar aquests béns", ha qualificat el delegat. "La reclamació que feia tota la ciutadania que no entenia per què aquests immobles que estan en la nostra localitat no els pertanyien de ple dret està solucionada amb la gestió que es farà a partir d'ara per part de la Fundació", ha dit, finalment, Abelleira.

Un deute pendent que bloqueja les subvencions de l'Ajuntament i la Generalitat

La Fundació gestiona un deute repartit en 60.000 euros que se li deuen a la Seguretat Social i 10.000 euros a Hisenda i que ha de ser pagada immediatament, i dos deutes privats, un de 18.000 euros que se li deu als arquitectes que van realitzar els últims projectes d'execució en el Forn Alt i un de 1.200 euros a l'empresa que va pintar tot el monument. Aquest últim deute porta amb ell una garantia que l'empresa pintarà de nou el Forn Alt, ja que no es va produir en les circumstàncies que havia d'haver-se produït, segons afirma el regidor de Patrimoni.

A més d'aquest deute, també s'atendran les reclamacions dels treballadors, que no han cobrat des de febrer del 2015. "Ells han fet ja una demanda judicial contra els patrons de la Fundació i, a partir d'ara, el treball que ens queda és la contractació d'un advocat que responga de la Fundació, ja que no han de respondre les administracions ni cap tipus de patró i és la Fundació la que respondrà a aquestes reclamacions”, afirma el regidor.

Abelleira afirma que ja s'ha parlat amb els treballadors i se'ls ha transmés que, per part de l'Ajuntament, reconeix que “qualsevol esforç ha de ser recompensat i que els ajudarem en tot el possible”. Els treballadors han contestat que entenen que la Fundació no està en aquests moments capacitada per a fer front a eixos deutes i que "arribem a un acord amistós amb ells", afirma Abelleira.

Aquest deute és, segons l'alcalde, el que ha generat el bloqueig perquè les administracions, per llei, pogueren ingressar les subvencions, que suposen 60.000 euros a l'any per part de la Generalitat i 18.000 euros per part de l'Ajuntament de Sagunt. "En el moment que l'Agència Tributària i la Seguretat Social entenga o accepte i certifique que es pot ajornar el pagament d'eixes quotes, l'Ajuntament de Sagunt i la Generalitat podran ingressar les subvencions i fer front als deutes de manera plurianual", ha aclarit Fernández.