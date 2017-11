Almassora reobri el Mercat de la Taronja per als productors locals

Els participants en la sisena edició del Mercat de la Taronja d'Almassora es preparen per a apropar als consumidors els productes citrícoles de la temporada a partir del pròxim diumenge 5 de novembre. D'aquesta manera, els productors podran vendre directament les seues collites i evitar la intervenció d'intermediaris.

La iniciativa, impulsada per la Cooperativa Agrícola San José i la Regidoria d'Agricultura, pretén "garantir al públic l'accés a un producte fresc, de proximitat i el més natural possible”, tal com ha explicat el responsable de l'àrea, Roger Beltrán. Els productors pactaran el preu de mercat dels cítrics, una mesura que "els permetrà vendre la seua producció per un import just" i que farà que els consumidors "puguen adquirir cítrics de gran qualitat a un preu menor que en altres punts de venda", ha assegurat el regidor.

Així, el Mercat de la Taronja romandrà operatiu cada diumenge, entre les 9 i les 13h del matí, a la plaça d'Espanya d'Almassora, fins que finalitze la temporada de producció citrícola. Els agricultors interessats a participar podran inscriure's de forma gratuïta a l'Ajuntament d'Almassora, on els informaran sobre les condicions de calibre i frescor que han de reunir els productes per a la venda. Per la seua banda, hauran de comprometre's a presentar els cítrics lliures de plagues i a garantir la neteja i retirada de les parades després del tancament del mercat.

Cal recordar que, coincidint amb l'inici de la campanya de recol·lecció citrícola, l'Ajuntament d'Almassora i la Policia Local han engegat una campanya per a contribuir a la seguretat en el camp i reduir el risc de robatoris en les collites. Els agents han reforçat la vigilància en fins a set dels trajectes habituals utilitzats per al transport de productes agrícoles i revisaran que els conductors dels vehicles porten les documentació que acredite la seua condició de transportistes autoritzats.