L'Eliana engega una pionera campanya de formació dels escolars contra la violència de gènere

La Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de l'Eliana durà a terme enguany una pionera campanya de formació dels escolars en matèria de prevenció contra la violència contra les dones. Aquesta es durà a terme coincidint amb el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència de gènere, que se celebra el pròxim 25 de novembre.

Així, enguany, i per primera vegada, des de l'àrea d'Igualtat que dirigeix Isabel Montaner, s'ha organitzat, de forma coordinada amb els 7 centres educatius públics i privats presents en aquest al municipi del Camp de Túria, una jornada de formació adreçada als escolars i que se centra en la prevenció contra aquesta xacra social i la conscienciació dels més menuts en igualtat de gènere. Es tracta, en paraules de la regidora Montaner, de "fer un treball que no es fa mai". "Tenim una unitat multidisciplinar de prevenció de la violència masclista, però sempre resta un poc apartada o enrere el tema de la prevenció, i és açò el que enguany volem treballar i fer-ho, a més, de forma transversal", ha manifestat la regidora Isabel Montaner a Diari La Veu.

Aquesta jornada es durà a terme el divendres 24 de novembre i hi participaran els alumnes i docents dels centres de Primària i Secundària de l'Eliana. La jornada següent, el dissabte 25 de novembre, es realitzarà, com sol ser habitual tots els anys coincidint amb el Dia Internacional contra la Violència contra la Dona, una concentració a la plaça Major amb la participació dels centres educatius i associacions feministes. Durant aquesta concentració es guardarà un minut de silenci en memòria de les dones assassinades enguany al País Valencià i a la resta de l'estat espanyol i es llegiran diversos manifests que reflectiran la necessitat de treballar de forma conjunta contra aquesta xacra social.

Isabel Montaner, regidora d'Igualtat: "La prevenció contra la violència contra les dones s'ha de treballar des de les primeres etapes educatives. Quan els xiquets passen d'Infantil a Primària, o també als 12 anys a Secundària, es produeixen canvis bruscs. Cal que eixes transicions estiguen coordinades per tal que es realitzen de forma natural"

"Els centres educatius s'han adonat de la importància de la necessitat de fer prevenció. Des de l'Ajuntament hem començat a treballar amb tot ells", explica Montaner, qui recorda la importància de l'impuls donat des de la Generalitat Valenciana en aquesta línia amb la instauració de la figura del coordinador d'igualtat i convivència en els centres escolars. "La Conselleria d'Igualtat, d'acord amb la filosofia d'igualtat de gènere, anima els centres a fer els seus plans de convivència, si bé aquests no són obligatoris". Per aquesta raó, des de l'Ajuntament de l'Eliana que comanda l'alcalde Salvador Torrent, s'ha volgut, enguany, complementar aquest treball amb la posada en marxa de la pionera campanya de formació dels escolars en prevenció contra la violència masclista.

La regidora d'Igualtat Isabel Montaner

"La idea és reunir-se tots i compartir les experiències en aquesta matèria, atés que cada centre es troba amb una problemàtica i unes situacions concretes que cal que la resta coneguen", assegura Montaner. Precisament, i en aquest sentit, la regidora d'Igualtat de l'Eliana posa l'accent en la "necessitat" d'una "major comunicació entre tots els centres", raó per la qual l'Ajuntament de l'Eliana ve realitzant reunions trimestrals amb els centres educatius en les quals aquests exposen les seues realitats, necessitats i problemàtiques concretes.

"La prevenció contra la violència contra les dones s'ha de treballar des de les primeres etapes educatives perquè és una acció que no es veu però que és molt important. Per exemple, quan els xiquets passen d'Infantil a Primària es produeixen uns canvis molt importants i bruscs en què es comença a separar els alumnes per sexe de cara, per exemple, a anar al bany. I el mateix passa als 12 anys quan passen a l'ESO en què hi ha un canvi molt fort. Per això cal que eixes transicions estiguen coordinades amb els centres i ajudar els alumnes per tal que eixa transició es realitze de forma natural", defensa Isabel Montaner.