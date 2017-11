El Puig convoca dos premis literaris i una beca d’investigació

Ja estan disponibles les bases que regulen els premis de literatura i la beca d'investigació que organitza cada any l'ajuntament del Puig de Santa Maria. La data límit per a optar a la beca i enviar originals per a qualsevol dels premis convocats és el pròxim 14 de desembre. El nom dels guanyadors es coneixerà en el transcurs de la vetlada literària de Sant Pere, organitzat pel consistori a la fi de gener coincidint amb les festes en honor al patró de la localitat.

El guardó més veterà, el Premi de Narrativa Curta 'Conte', arriba a l'edició que fa 26 mantenint els dos premis principals que any rere any el converteixen en un dels certàmens més valorats per un nombre cada vegada més creixent d'escriptors: 600 euros per al guanyador de cada modalitat lingüística i 300 euros de premi d'accèssit per als finalistes. Els més joves poden participar a la 13a edició del Premi 'Dragó del Puig'. Està adreçat a xiquets de 8 i 16 anys que visquen o siguen fills de persones que treballen al municipi. Ofereix un premi de 175 euros al millor conte de Primària i un altre de 275 euros al millor conte de Secundària.

D'altra banda banda, la beca d'estudis arriba al seu 24a edició. Poden optar a ella tots els projectes de recerca sobre El Puig de Santa Maria en qualsevol de les modalitats d'economia, sociologia, història, art, educació, sanitat i medi ambient. El projecte guanyador s'endurà 2.750 euros, que seran abonats en dos terminis. La beca suposa un incentiu per a motivar els estudiants universitaris a centrar els seus treballs de finalització de carrera o les seues recerques de doctorat i postgrau en aquest municipi. Al llarg de la seua trajectòria ha contribuït a la realització i publicació de nombrosos treballs i recerques que ajuden a conèixer millor la història i la realitat socioeconòmica, cultural i ambiental del poble.