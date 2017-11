El Premi de Poesia 'Senyoriu d'Ausiàs March' de Beniarjó compleix les 38 edicions

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Beniarjó ha convocat el 38é Premi de Poesia ‘Senyoriu d’Ausiàs March’, un dels certàmens literaris de major prestigi dins del territori valencià, que compta amb el suport de l’Àrea de Cultura de la Diputació de València.

El diputat de Cultura, Xavier Rius, ha recordat que aquesta convocatòria "està integrada dins de la nova línia d’ajudes orientada a concursos i premis literaris engegada recentment des del Servei d’Assistència i Recursos Culturals (SARC)" i a través de la qual el consistori de Beniarjó percebrà 3.464,73 euros de la Diputació per a la seua celebració.

En aquest sentit, Rius ha assegurat que, mitjançant la posada en funcionament d’aquesta nova dotació pressupostària, "aconseguim ampliar l’oferta que presta la Diputació de València als nostres municipis i Mancomunitats, donant resposta a una de les seues demandes en matèria cultural, a més de potenciar els projectes d’àmbit municipal i comarcal adreçats a la literatura". És per això que ha reiterat el suport del seu departament "a totes aquelles iniciatives que persegueixen la promoció i projecció de la cultura".

El certamen literari de poesia ‘Senyoriu d’Ausiàs March’ està dotat amb un premi en metàl·lic de 3.500 euros i la publicació de l’obra guanyadora en una editorial de reconegut prestigi. El jurat de la present edició està conformat per Teresa Pascual, Joan Navarro, Ricard García, Pau Sif i Josep Lluís Roig.

D’acord amb les bases de la convocatòria, les obres presentades hauran d’estar escrites en valencià i ser inèdites en qualsevol suport, no haver estat premiades amb antelació, ni tampoc estar pendents de cap veredicte d’altres premis o certàmens. El termini per a la presentació d’originals finalitza el proper dia 24 de novembre. Aquests s’hauran de remetre, per part dels interessats, al mateix Ajuntament de Beniarjó.

Un llegat de més de tres dècades

El municipi de Beniarjó celebra aquest certamen des de fa més de tres dècades. La idea originària va sorgir durant els primers anys de l’etapa democràtica amb l’objectiu de promoure l’ús del valencià, homenatjar la prestigiosa figura d’Ausiàs March i donar a conèixer aquesta localitat de la comarca de la Safor.

Al llarg d’aquest temps, el prestigi del Premi de Poesia ‘Senyoriu d’Ausiàs March’ s’ha anat incrementant progressivament fins a convertir-se en un dels guardons més prestigiosos de les Lletres Valencianes. No gratuïtament, personalitats tan importants com Vicent Andrés Estellés han format part del jurat. A més, alguns dels poetes que van ser mereixedors del premi durant els anys 80 i 90 del segle passat en el present són autors de primer nivell dins del panorama literari valencià i estatal.

L’objectiu de la Regidoria de Cultura i Educació de Beniarjó, encarregada de la convocatòria del premi, és anar més enllà, tractant de bastir un projecte cultural al voltant del certamen, en col·laboració amb els centres escolars, les associacions del municipi i Saforíssims Societat Literària. Entre els reptes d’aquest nou plantejament, hi ha els de millorar la difusió del premi i de l’obra premiada; aconseguir una major identificació entre el premi i el veïnat del municipi i la comarca; ampliar l’activitat literària, i, en darrer terme, aprofitar per a diversificar l’oferta lúdica, cultural i turística del municipi.