Entregats els premis de la XIII Biennal Internacional de Ceràmica de Manises

Aquest passat divendres, 3 de novembre, va tindre lloc a Manises, en concret a l’Auditori Germanies, un dels esdeveniments centrals d’aquesta XIII Biennal Internacional de Ceràmica: el lliurament dels seus premis. Aquests estan distribuïts en dues categories: la primera d'Art, de creació lliure, i la segona de Disseny de Producte, enfocat a peces de volum de caràcter utilitari i decoratiu, amb els seus corresponents esments d'honor. S’han superat els 200 participants de 33 països d’arreu del món que han enviat més de 350 obres.

Dins de la primera categoria esmentada trobem el premi President de la Generalitat Valenciana, dotat amb 5.000€, que s’ha atorgat a Pablo Bellot, per la seua obra La vomitera como último acto. El premi Diputació de València, amb una dotació de 3.000€, ha estat per a Ruth Campedano, amb la seua proposta Obertura en 5 temps i el premi Ciutat de Vénissieux –ciutat agermanada amb Manises– que entrega la quantitat de 1.800€, l’ha guanyat Green Loop, de l’artista alemanya Julia Saffer. Pel que fa al Premi Disseny de Producte Ceràmic ha estat concedit al Colectivo CSC, per la seua obra Enotis. A més, enguany, per primera vegada, la ciutat de Montelupo Fiorentin, amb la qual Manises està també agermanada, ha oferit una residència artística que ha guanyat Françoise Joris, amb la seua obra !!!!!!!!!!!!.

El jurat de la categoria d’Art ha estat format per Román de la Calle –catedràtic d'Estètica i Teoria de l'Art de la Universitat de València, assagista i crític d'art, va ser director de l'Institut Universitat de València, a més de president de la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Carlos (València) i membre del Consell Rector de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM)– i Ángel Garraza –artista, escultor i ceramista, professor en la Facultat de Belles Arts de la Universitat del Pais Basc i membre de l'Acadèmia Internacional de Ceràmica–. Pel que fa Disseny de Producte, el jurat el composaven Pilar Vélez –historiadora de l'art i gestora d'institucions culturals; en l'actualitat directora del Museu del Disseny de Barcelona–, Sara Valverde –directora de marketing, comunicació i branding de l'empresa Porvasal–, José Manuel Ferrero –dissenyador i director creatiu D'estudi{H}acatelier de disseny– i Sara Blanes Ibáñez –perit en Ceràmica, llicenciada en Belles Arts i tècnic del Museu de Ceràmica de Manises–.

A més, l’esdeveniment, a banda de amb l’assistència de més de 250 persones i membres de la corporació municipal, va comptar amb la presència, entre altres personalitats, de la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó; el director general de Comerç i Consum, Natxo Costa; el director Territorial de Presidència a València, Francisco Molina, i la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra. Oltra va destacar "la imatge de modernitat i projecció internacional de la ceràmica d'aquesta terra" i va afegir que "la ceràmica de Manises no és sols una indústria potent, sinó que es tracta d'un art que ha sabut perdurar en un poble que l'ha mantingut viu des de la tradició posant en valor allò que se sap fer, sense deixar de renovar-se i generar ocupació".

Les activitats de la Biennal Internacional de Ceràmica continuaran els dies 7 i 8 de novembre amb un Cinefòrum Ceràmic on els assistents podran visionar cinema d'autor relacionat amb la ceràmica i gaudir d'una conferència posterior al voltant de la mateixa pel·lícula. Una iniciativa que ha estat coordinada per Rafaela Pareja, organitzadora de la 'Mostra Internacional de Cinema Ceràmic de Castelló'. Aquestes projeccions tindran lloc també l'Auditori Germanies a partir de les 19.00 hores tots dos dies. I, a més, el dia el 9 de novembre tindran lloc dues conferències a l'Escola d'Art i Superior de Ceràmica de Manises. D'una banda, a les 11 hores, la conferència d'Enric Mestre, i, d'altra, l'artista Tan Hongyu impartirà una altra ponència a les 12 hores.