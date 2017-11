L'Alcora torna a l'edat mitjana amb l'Al-Qüra Medieval 2017

La localitat de l'Alcora es prepara per a viatjar en el temps el pròxim cap de setmana, del 10 al 12 de novembre, amb la celebració d'Al-Qüra Medieval 2017. El casc antic i el seu entorn serà l'escenari on se situarà el mercat artesanal de l'època i es desenvoluparan una infinitat d'activitats per a tots els públics organitzades pel consistori alcorí, amb la col·laboració de les penyes del municipi i la Caixa Rural Sant Josep de l'Alcora.

Començarà el divendres 10 de novembre amb la recepció de firers i de les penyes i el muntatge de les cabanyes a la plaça Sant Roc. La inauguració oficial d'Al-Qüra Medieval 2017 tindrà lloc dissabte, 11 de novembre, a les 10.30 hores, a la plaça Sant Roc. L'acte estarà amenitzat pel grup musical Mermicolión, que actuarà pels carrers del mercat medieval. A continuació, es duran a terme el pregó i la cercavila d'obertura del mercat medieval, a càrrec del grup de teatre “El ball de Sant Vito”.

Un altre dels actes destacats serà la representació del lliurament oficial del Castell de l'Alcalatén a la Corona d’Aragó, que es desenvoluparà a les 12 hores a la plaça Sant Roc. En l'acte participaran el grup Tiranta Teatre, Almalgama, l'associació cultural l'Alcora Tambor, els Cavallers del Sant Grial, l'acadèmia de ball On-dance i l'Associació Espanyola d'Esgrima Antiga.

Jocs infantils, tir amb arc, escola d'escuders, titelles, teatre al carrer, música i ball i cercaviles, entre altres activitats, completaran el programa, que conclourà diumenge, a les 20 hores, amb la clausura del mercat medieval. El grup musical Mermicolión i l'Associació Cultural Dolçainers i Tabaleters l'Alcalatén actuaran en tot el recinte del mercat firal durant les jornades.