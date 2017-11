Vinaròs i Benicarló signen un conveni de col·laboració per posar en marxa l'EDUSI

L’alcalde de Vinaròs, Enric Pla, i l'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, van signar ahir, dilluns 6 de novembre, el conveni de col·laboració que permetrà continuar els processos per gestionar els 20 milions d'euros de l'EDUSI, el programa d'Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat. La meitat d'aquesta quantitat, és a dir, deu milions, estan cofinançats per fons europeus i la resta anirà a càrrec dels dos ajuntaments. En concret, el conveni especifica quins han de ser els òrgans per a la implementació de l'estratègia, que s'han de crear adaptant-se a la normativa: un consell rector, una secretaria tècnica, una comissió tècnica, uns grups de treball, una comissió de gestió d'economia i hisenda i un grup de suport local.

Segons ha afirmat Miralles, "l'estratègia és el resultat de la participació activa dels ciutadans dels dos municipis i defineix quines actuacions es duran a terme en els diferents àmbits". A més, l'alcaldessa ha recordat que "el motiu d'elaborar l'estratègia d'àrea urbana entre els dos municipis és perquè tenim una problemàtica comú i també unes actuacions que poden beneficiar els dos municipis". "Els ajuntaments de Benicarló i Vinaròs han unit esforços en el seu compromís per garantir la sostenibilitat dels municipis, un fet realment històric perquè fins al moment no estaven acostumats a col·laborar", ha assegurat l'alcaldessa de Benicarló.

L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, ha destacat que "després de mesos de preparar tota la documentació tècnica que ens sol·licita la Unió Europea i el Ministeri, hui fem un pas més i, amb la signatura d'aquest conveni de col·laboració entre Vinaròs i Benicarló, entrem ja de ple en la segona fase de l'EDUSI". Pla ha afegit que serà "un repte important, però sens dubte apassionant, ja que gràcies a la recepció i gestió d'aquests deu milions d'euros de finançament podrem adaptar les nostres poblacions a les principals demandes de la societat actual, amb un desenvolupament urbà sostenible, municipis adequats per a persones amb mobilitat reduïda i que puguen oferir una millor qualitat de vida per a la gent gran", entre altres aspectes d'una estratègia conjunta en què Vinaròs i Benicarló ja han començat a treballar i que busca establir les bases de futur de les dos localitats.

Pel que fa al calendari d'actuacions, a partir del mes de gener està previst posar en marxa l'oficina de gestió dels fons europeus, que permetrà començar a definir les accions. En concret es preveu, entre molts altres projectes, construir una via verda amb carril bici entre Benicarló i Vinaròs i millorar les infraestructures i equipaments per tal d'adaptar la ciutat a les persones majors i amb mobilitat reduïda.