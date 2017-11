Ondara impulsa una campanya de joguets no sexistes

La Comissió d'Igualtat d'Ondara comença una campanya per a aconseguir que els catàlegs de joguets d'aquest Nadal no siguen sexistes. En l'última reunió de la Comissió d'Igualtat es va acordar impulsar aquesta iniciativa, que consistirà en l'enviament d'una carta contra la publicitat sexista per a la campanya de Nadal i Reis. Aquesta carta es remetrà a les empreses més importants de venda de joguets, perquè no facen publicitat sexista i no envien catàlegs distingint els joguets per sexes i colors, segons ha informat la Regidora d'Igualtat de l'Ajuntament d'Ondara, Raquel Mengual.

En la carta es demana a les empreses que els seus catàlegs de joguets no siguen sexistes, i que siguen integradors, per a evitar el masclisme i l'assetjament.

En el text que es remetrà a les empreses des de la Comissió d'Igualtat d'Ondara s'informa que, "tot i que la societat avança cap a la igualtat, els catàlegs segueixen fomentant la separació de joguines per sexe i decidint quines joguines són de nenes i quines de nens". Aquesta actitud, continua la carta, "porta a molts d'ells a jugar d'amagat amb joguines, que, per la vostra decisió, no corresponen al seu gènere per por a la burla dels seus amics i companys de col·legi, cosa que provoca vergonyes i traumes que s'arrosseguen més enllà de la infantesa".

Per aquesta raó, en la missiva es demana a les empreses que tant els colors que utilitzen com les imatges que apareixen en els seus catàlegs "s'assemblen a la realitat, on els homes ajuden a la casa i juguen amb els seus nadons i les dones, a part de mares i mestresses de casa, poden ser professionals, esportistes i també gestionar camions". També es recorda a les empreses la necessitat de compartir amb la resta de la societat la responsabilitat d'inculcar bons valors des de menuts, de manera que s'eviten idees que fomenten el masclisme, el bullying i l'assetjament i fent que la convivència siga més fàcil i divertida".

A més d'aquesta carta, es té previst iniciar una campanya en Twitter interpel·lant les empreses de joguets per a exposar-los aquesta qüestió de forma pública.