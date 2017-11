Tavernes acull la presentació de Lletres Falleres 2018

La Federació de Lletres Falleres ha anunciat que demà, dijous 9 de novembre, tindrà lloc a Tavernes de la Valldigna la presentació dels Premis de les Lletres Falleres 2018 i que, segons han avançat, comptaran amb novetats.

La cita està programada per a les 20 hores a la Casa de la Cultura de la localitat de la Safor i compta amb el suport de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. A aquest mateix lloc es presentaran les bases dels premis del proper any, que entre altres aspectes, valoren el disseny i la temàtica dels llibrets de falla, així com la portada, l'apartat infantil, la coherència, la poesia satírica, l'assaig o la millor piulada satírica a la xarxa social Twitter.

En l'edició de 2017, la Federació de les Lletres Falleres va repartir una desena de premis: Premi Soler i Godes, Premi Malva d’Alzira, Premis Mocador i Emili Llueca, Premis Mestre Ortifus, Premi Climent Mata, Premi Carles Cortina, Premi COMFET, Premi + Complet i Premi #PLF. No obstant això, però, s'ha anunciat que per al proper any hi haurà novetats, que seran desvetllades a l’acte del proper dijous.

En l’edició d’aquest any es presentaren més de 421 treballs i hi participaren un total de 272 comissions de tot el territori valencià. A més, es van repartir vora 5.000 euros en premis.