Villena organitza una jornada per la igualtat de gènere

La primera jornada feminista 'Las Multitudinarias' arriba a Villena el dissabte que ve, dia 11 de novembre i tindrà lloc a la Casa de Cultura. Està organitzada per la Regidoria d'Igualtat al costat del col·lectiu 'Las Multitudinarias' i amb la col·laboració de nombrosos col·lectius i institucions. "És important per a la Regidoria que s'evidencie que hi ha un canvi generacional", ha destacat la regidora d'Igualtat, Catalina Hernández, sobre aquest col·lectiu de recent creació.

Les jornades tindran lloc al llarg de tota la jornada i s'iniciaran amb la inauguració d'una exposició en la qual s'arrepleguen obres de diferents dones artistes de la localitat de diferents àmbits. Després d'açò s'inicia la primera de les conferències a càrrec de la villenera Arantxa Sempere, que porta per títol El treball de cures: Villena en el centre de l'anàlisi.

A continuació hi ha previst un taller creatiu de marcapàgines feministes a la plaça de Santiago, després del qual es desenvoluparà una ponència que vol servir per a desmuntar l'amor romàntic que genera problemes en les primeres relacions sentimentals entre els adolescents. "Es pot combatre el sexisme des de qualsevol àmbit", ha destacat Alba Laserna com a organitzadora.

A les 14 hores hi ha un dinar vegà per al qual caldrà inscriure's abans de l'última conferència i que porta per títol 'Gordofòbia'. A la seua cloenda hi ha programada una taula redona amb el tema 'Dones en els escenaris', en la qual es debatrà i reivindicarà el paper femení en les arts escèniques amb figures de primer nivell presents al debat.

Les jornades finalitzen amb actuacions musicals en directe de dones i grups femenins que servisquen com a fermall a aquesta jornada reivindicativa per la igualtat de gènere. Eixe dia les persones interessades a unir-se al col·lectiu 'Las Multitudinarias' poden fer-ho i trobar més informació a través de la seua pàgina de Facebook. "Cala la idea d'una societat més igualitària després de la creació de Valkirias, la plataforma LGTBI i, ara, 'Las Multitudinarias'”, ha sentenciat la regidora Hernández, no sense abans convidar tota la ciutadania a aquesta jornada de reflexió a Villena.