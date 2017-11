Els veïns de Guardamar del Segura voten per primera vegada les inversions municipals

Els veïns del municipi de Guardamar del Segura votaran enguany, i per primera vegada, les propostes i actuacions que volen que es realitzen en aquest municipi del Baix Segura. Les votacions es realitzaran del 13 al 19 de novembre i podran participar els ciutadans de Guardamar majors de 12 anys.

La campanya 'Guardamar Participa 2017' pretén aprofundir en la participació real i efectiva de la ciutadania. Amb aquesta iniciativa, el govern municipal de Guardamar assegura que impulsa la regeneració democràtica i la participació ciutadana "com un dels seus pilars bàsics", al mateix temps que "tracta de donar la veu als ciutadans i acostar-los a la presa de decisions". Per tal de complir amb aquest objectiu, es durà a terme aquest procés de votació que permetrà, per primera vegada, una participació "efectiva" de la ciutadania, segons fonts municipals. L'Ajuntament preveurà una partida d'inversions per a les actuacions aprovades en 'Guardamar Participa' en el pressupost municipal de l'any 2018.

Les propostes sotmeses a votació han sigut efectuades pels veïns de Guardamar en les diferents assemblees dels pressupostos participatius, les quals es van celebrar el passat mes d'octubre. Entre aquestes propostes figuren la instal·lació de càmeres de seguretat en la rotonda CV-920; el control de la plaga de conills en l'horta; el manteniment d'enllumenat en l'avinguda d'Atenes i del carril bici en urbanitzacions sud; la neteja general d'urbanitzacions; la instal·lació de noves parades d'autobús; l'ampliació i reparació de parcs infantils; la reparació i manteniment dels accessos a la platja; la instal·lació de pipicans; la decoració de rotondes, i l'ampliació i manteniment dels parcs infantils.

També es pot votar per la col·locació de contenidors de vidre; el condicionament del vial d'accés a zones esportives; la plantació d'arbres mediterranis en el camp de futbol; l'ampliació del parcs infantils; la reparació de la passarel·la que uneix el Pòrtic Mar amb la platja; la neteja i manteniment de l'espigó; la solució del carril bici que uneix l'Edén amb Guardamar; l'augment de l'oferta cultural per a xiquets i joves els caps de setmana; l'organització de tallers per a persones amb problemes de salut mental; la reparació de fonts i la neteja dels llacs del parc Reina Sofia; la col·locació de fanals i tanques en la zona de petanca d'aquest parc, i el condicionament i neteja dels vestuaris de la piscina municipal, entre d'altres.

D'aquestes 30 propostes triades prèviament per la comissió de viabilitat d'entre totes les presentades pels ciutadans, els ciutadans en podran votar 5. La Casa de Cultura, la Biblioteca municipal, el Palau Sant Jaume i l'oficina de turisme són alguns dels punts on es podrà realitzar la votació de forma presencial. També es podrà votar per Internet. El resultat de la consulta es farà públic en aquesta web una vegada finalitze el període de votació, a les 12 de la nit del dia 20 de novembre.