Santa Pola organitza una jornada d’emprenedoria cooperativa

L'Ajuntament de Santa Pola, a través del Servei Emprén, celebra, al costat de la Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball Associat, FEVECTA, la Jornada 'Emprenedoria Cooperativa”, adreçada a emprenedors de la localitat. La jornada és gratuïta, amb places limitades, i se celebrarà el divendres 24 de novembre, de 10h a 14h, al Centre Cívic de Santa Pola. Per a participar és necessari inscriure's prèviament a l'oficina del Servei Emprén (carrer Cervantes, 28) o mitjançant el telèfon 96 669 36 84 o el correu emprende@santapola.es



L'objectiu d'aquesta jornada és donar a conéixer als emprenedors què són les empreses d'Economia Social per a emprendre en grup, concretament les Cooperatives de Treball Associat, i facilitar a l'alumnat les eines necessàries per a analitzar les necessitats i requeriments fonamentals per a afrontar el procés de l'emprenedoria; conéixer els processos bàsics necessaris per a l'engegada d'una empresa d'Economia Social i també conéixer els aspectes jurídics, fiscals, laborals i el programa d'ajudes de l'Economia Social.

Una cooperativa de treball associat té per objecte proporcionar als seus socis llocs de treball, mitjançant el seu esforç personal i directe, a través de l'organització comuna de la producció de béns o serveis per a tercers. És una empresa constituïda per persones que s'associen lliurement per a la realització d'activitats amb l'objectiu de satisfer les seues necessitats i aspiracions econòmiques i socials, amb estructura i funcionament democràtics, d'acord a principis cooperatius.





Des del Servei Emprén s'assessora per a la creació d'empreses. La tècnica Llanos Córcoles explica que "ha augmentat considerablement el nombre d'emprenedors que busquen assessorament per a crear una cooperativa com a fórmula empresarial, ja que crear una empresa d'aquesta modalitat implica, entre altres coses, la incorporació a una empresa que es gestiona democràticament, avantatges fiscals, la possibilitat de capitalitzar el 100% de la prestació per desocupació en un sol pagament, la elecció del règim de la Seguretat Social o l'accés a ajudes per a empreses d'economia social. A més, representen un model d'empresa en el qual els objectius econòmics i empresarials s'integren amb uns altres de caràcter social. S'aconsegueix així un creixement econòmic basat en l'ocupació, l'equitat social i la igualtat”.