L'Ajuntament de Borriana consulta a la ciutadania sobre la gestió municipal

El passat 16 d'octubre s'iniciava, en els diferents edificis municipals de Borriana, la Consulta a la Ciutadania impulsada des de la regidoria de Participació. El regidor de l'àrea, Crístofer Del Moral, ha volgut recordar a tots que encara disposen d'uns dies, en concret fins al pròxim dilluns, dia 13 de novembre, per tal de fer arribar a l'Ajuntament la seua opinió i valoracions sobre la gestió municipal.

El consistori borrianenc ha animat els veïns a participar en aquesta consulta ciutadana "per a així aconseguir la major representativitat possible sobre la seua visió del treball municipal i el model de ciutat al qual aspiren per a Borriana". Amb l'objectiu d'arribar al màxim nombre possible de ciutadans, tal com ja es va fer amb la campanya de Pressupostos Participatius, s'han instal·lat urnes per a la votació en fins a 17 dels edificis municipals de la ciutat. A més, s'ofereix la possibilitat de plasmar les opinions a través d'Internet, facilitant així la participació des de casa.

'Participa i fes que la teua opinió compte' és el lema triat per a animar a la votació

La consulta està dividida en tres blocs "per tal de donar més facilitats a cada persona que vulga prendre part", segons fonts municipals. Així, en un primer apartat es pot opinar i valorar els pressupostos assignats durant 2017 als diferents programes i projectes de l'Ajuntament. En un segon apartat, es pot opinar sobre diverses de les ordenances municipals que més directament afecten la ciutadania. I en el tercer dels apartats, s'al·ludeix directament al model de ciutat que els agradaria a cadascun dels veïns, amb qüestions sobre les millores en parcs, jardins i via pública, les activitats festives de la ciutat o les instal·lacions esportives de la localitat.

Del Moral ha valorat el fet que, una vegada superat l'equador de la consulta, el ritme de participació "està sent molt bo". En alguns casos, subratlla el regidor, "fins i tot hem hagut d'imprimir i renovar més llibrets de vot" després que s'esgotaren en diverses urnes. Fins al pròxim dia 13, els ciutadans de Borriana tenen l'opció de participar i, segons Del Moral, "en uns pocs minuts, poder canviar Borriana".