Gata uneix cine i robòtica durant el mes de novembre

L'Edifici Polivalent Juvenil de Gata de Gorgos acollirà els dies 10, 17 i 24 de novembre un 'Cicle de Cinema i Robòtica' amb la projecció de 20 curtmetratges en els quals els protagonistes seran els robots. Tots els curtmetratges han participat en el ROS Film Festival, el primer festival internacional de curtmetratges amb temàtica robòtica.

La iniciativa l'ha posat en marxa la regidoria d'Educació per a crear un nou espai de diàleg entre art, tecnologia i societat. Es podran veure curtmetratges de diverses parts del món, on almenys un dels actors és un robot real programable amb capacitat de parlar, expressar emocions o relacionar-se amb humans o altres robots, o curtmetratges on l'androide és un robot no programable creat mitjançant animació per computador o animatrònic, entre d’altres tècniques.

El cicle inclou una taula rodona entre experts del cinema i robòtica. Hi assistiran els creadors del ROS Film Festival, comunicadors i tecnòlegs, que debatran sobre els nous avanços en robòtica, els robots i el cinema, quines formes estan adoptant els robots del Segle XXI i com afecta la nostra societat. L'objectiu és obrir un debat de com conviuen l'art, la tecnologia i la ciutadania actual i futura, que interactuarà amb androides de nova generació. En acabar hi haurà un temps per a preguntes que els experts contestaran als assistents.

Demà, divendres 10 de novembre, s’inaugurarà el cicle amb la presentació. Posteriorment, es projectaran set curtmetratges que centraran el debat posterior al Cinema i Robots. El 17 de novembre està prevista la projecció de 5 curtmetratges on es mostra la relació entre art i tecnologia, tema del debat que tancarà la jornada. El cicle conclourà el dia 24 de novembre amb projeccions pensades per als més joves, que també podran gaudir d’una teatralització en què un robot real interactuarà amb un actor. Cantarà, ballarà i els explicarà les seues aventures i desventures. Una iniciativa amena i divertida perquè els xiquets s’acosten a la robòtica des d’un punt de vista lúdic i cultural. Les projeccions i debats posteriors començaran a les 19 hores els tres dies que dura el 'Cicle de Cinema i Robòtica' i acabaran a les 20.30 hores. L'entrada serà gratuïta