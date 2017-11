Castelló de la Ribera anima les empreses a instal·lar-se en el seu polígon, "un dels millors del País Valencià"

L'alcalde de Castelló de la Ribera, Óscar Noguera, ha fet una crida a les empreses a instal·lar-se en el polígon industrial d'El Pla, atés que, segons ha assegurat, "es tracta d'un dels millors polígons del País Valencià". En aquest sentit, Noguera ha manifestat que la segona fase, ja executada, d'aquest polígon disposa, entre altres avantatges, "d'accés directe a l'autovia A-7, un sòl molt econòmic i tota mena de facilitats".

Una de les últimes actuacions executades en El Pla II ha sigut l'ampliació i connexió de la depuradora ja existent en la primera fase a la nova àrea industrial, la qual compta amb 300.000 metres quadrats i capacitat per a 120 parcel·les. La inversió realitzada de 230.000 euros ha permés connectar l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) existent en el polígon El Pla I amb una nova estació que acaba de ser executada. Respecte a aquesta actuació, l'alcalde de Castelló ha manifestat que permet impulsar el polígon i fer-lo encara més atractiu" per a les empreses. "La inversió en la depuradora prevista en el pla provincial ens permet potenciar encara més el polígon i donar-li més vida. Ara, les empreses que opten per instal·lar-se al nostre municipi ja la tenen a punt –la depuradora– i no necessiten construir-ne cap", ha explicat Noguera.

Fins el moment, al polígon El Pla II, en què a més de la nova estació depuradora s'han condicionat i netejat els vials, ja s'ha instal·lat una empresa agroalimentària de renom, després que la primera fase del polígon tinguera totes les seues parcel·les cobertes. A més, diverses empreses s'han interessat per les condicions per a instal·lar-se en la seua renovada i ampliada zona industrial.

Noguera, en declaracions a Diari La Veu, ha recomanat a totes les firmes i marques interessades a implantar-se al municipi riberenc "que ho facen sense dubtar", no només pels avantatges econòmics i de posicionament estratègic d'El Pla, sinó també pel fet que, assegura, "aquest és un poble de gent treballadora i molt complidora".

El municipi de la Ribera Alta acaba de fer un pas més en la promoció i generació d'atractiu per a convertir-se en una localitat de caràcter industrial amb l'impuls al seu flamant polígon d'El Pla II. "Els polígons industrials són els pulmons econòmics dels municipis, tal com ha recordat el president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez –recorda Òscar Noguera–. Com més empreses, més llocs de treball es generen i això repercuteix molt positivament en el conjunt del teixit social del poble", ha conclòs l'alcalde de Castelló de la Ribera.