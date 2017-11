Riba-roja reuneix experts europeus en les II Jornades Internacionals d'Arqueologia de l'època visigoda

Estudiosos i experts arribats des de diversos països europeus s'han reunit aquesta setmana a Riba-roja de Túria per a participar en les II Jornades Internacionals d'Arqueologia sobre els recintes fortificats en època visigoda que al llarg de tres dies s'han celebrat a aquest municipi del Camp de Túria. La tria de Riba-roja com a centre de divulgació i estudi d'aquesta època històrica respon al fet que el municipi compta amb els dos jaciments que en l'actualitat hi ha sobre al País Valencià: el Pla de Nadal i València la Vella.

L'Ajuntament de Riba-roja, al llarg dels darrers dos anys, ha organitzat i finançat junt amb l'àrea de Cultura de la Diputació de València i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica les excavacions que es realitzen al jaciment de València la Vella a fi d'escorcollar el llegat que els avantpassats d'aquella època van deixar en forma d'empremta pel que fa a la història, l'arquitectura i l'ordenació territorial.

Conferències com 'Economia de Guerra: centre del sistema fortificat de la Itàlia del segle VI', a càrrec d'Enrico Zanini de la Universitat de Siena, o 'Les fortificacions protobizantines', impartida per Vujadin Ivanisevic, de l'Institut d'Arqueologia de Belgrad, són "un bon exemple" de la importància que l'època visigoda va tindre en terres valencianes i a Riba-roja en particular, segons fonts municipals. Aquestes xerrades s'han completat amb d'altres a càrrec de Jaime Vizcaíno, de la Universitat de Múrcia; Enrique Domínguez, de la Universitat de Sevilla; José María Tejado, de la Universitat del País Basc; Laura Olmo, de la Universitat d'Alcalà d'Henares; Imma Ollich, de la Universitat de Barcelona; Blanca Gamo, del Museu d'Albacete; Sonia Gutiérrez, de la Universitat d'Alacant; Eva Subías, de la Universitat Rovira; i Virgili o Ferran Arasa, de la Universitat de València, entre d'altres.

Les conferències, les xerrades i els debats que han tingut lloc al llarg dels tres dies en què s'han celebrat aquestes jornades s'han completat amb la part pràctica, que ha consistit en la visita als mateixos jaciments visigots de Riba-roja de València la Vella i el Pla de Nadal, els dos indrets més representatius de l'època visigoda.

Amb la coordinació dels professors d'Arqueologia Josep Maria Macià, Albert Ribera i Miquel Rosselló, les II Jornades Internacionals han aprofundit en la importància que té l'estudi de la civilització visigoda en els nostres dies, així com en el llegat que ens ha arribat i en la necessitat de continuar invertint i treballant per a descobrir tot allò que va succeir a les nostres terres durant aquells anys.

Importància "cabdal" de la cultura visigoda a Riba-roja

A Riba-roja de Túria, els visigots van tindre una importància cabdal que hui dia es pot observar. En aquest sentit, les excavacions al Pla de Nadal, un Bé d'Interés Cultural (BIC) des de 1991, van valorar un tresor arqueològic únic en terres valencianes i que és visitat anualment per centenars de persones a través de les visites guiades i actes teatralitzats organitzats per l'Oficina Municipal de Turisme. Fruit dels treballs d'excavació és l'existència del Mupla (Museu visigot del Pla de Nadal). Aquest espai alberga al castell més de 200 peces procedents del palau on va viure el Dux Teodomiro, una figura de gran pes polític a l'esmentat període. A més, hi ha prop de 800 elements que romanen en dependències municipals, la meitat de les quals són de les fàbriques de l'edifici i la resta són elements ornamentals.

Pel que fa a València la Vella, els estudis duts a terme aquest passat estiu han permés conéixer que va ser fundat pel rei Leovigild l'any 550 per raons estratègiques i militars, la finalitat del qual es fixa envers l'any 700, tot coincidint amb l'arribada dels musulmans, l'any 713. L'Ajuntament de Riba-roja ha anunciat que està prevista la creació d'un parc arqueològic amb el corresponent pla d'usos i l'organització que permetrà en un futur visites guiades i divulgatives.

El regidor de Patrimoni de Riba-roja de Túria, José Ángel Hernández, ha destacat que durant els tres dies de les jornades, Riba-roja del Túria ha estat "el centre d'atenció" per a continuar estudiant i coneixent millor una època "apassionant" en la història valenciana. Per aquesta raó, la voluntat de l'equip de govern municipal és "potenciar amb més força si cal el llegat tan important que hem rebut dels avantpassats nostres".