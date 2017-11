El Genovés acull prop d'un miler de senderistes amb diversitat funcional intel·lectual

Prop d'un miler de senderistes amb diversitat funcional intel·lectual han recorregut aquesta setmana els paratges i nucli urbà del Genovés en una ruta de 7.400 metres de recorregut des de Lloc Nou d'en Fenollet fins a l'esmentat municipi de la comarca de la Costera. En concret, 875 senderistes amb diversitat funcional intel·lectual han participat en aquesta activitat, la qual es va celebrar el passat dimecres, dia 8 de novembre. La ruta senderista ha sigut organitzada pel Centre Ocupacional La Costera i la coordinadora de centres ocupacionals (COPAVA) i ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament del Genovés.

La ruta llarga, de 7,4 km, es va complementar amb una altra de 3,5 km i amb una tercera, de caràcter urbà, a fi d'obrir un ventall de rutes per a tots els nivells. La finalitat era que totes les persones, en funció de les seues capacitats, tingueren opció de participar en alguna de les rutes i gaudir així d'un dia de caràcter festiu i també reivindicatiu amb la resta de companys d'altres centres i dels paisatges que la comarca de la Costera ofereix. La celebració de la multitudinària ruta senderista va permetre donar a conéixer que les persones amb diversitat funcional "també són un col·lectiu actiu" i "tenen molta capacitat per a fer motles coses", segons els organitzadors, els quals han agraït a l'Ajuntaments del Genovés i de Lloc Nou "les facilitats que han donat per a poder realitzar aquesta activitat".

Un total de 40 centres de tota la demarcació de València van participar en aquest esdeveniment, entre ells de València, Castelló de la Ribera, Utiel, Requena, Rocafort, Ontinyent, Carcaixent, Alzira, Xirivella, Ontinyent, Godella, Carcaixent, el Villar, la Torre, Xirivella, Torrent i Manises. Una vegada acabada la ruta, tots els participants dinaren junts per a posar el punt final a una jornada en què la favorable meteorologia va propiciar que tots gaudiren d'un entorn privilegiat.

Un moment de la marxa senderista en què participaren membres de 40 centres ocupacionals valencians. Foto: CENTRE OCUPACIONAL LA COSTERA

Aquesta és la primera de tres rutes que la coordinadora COPAVA, de recursos d'Atenció a Persones amb Diversidad Funcional Intelectual, organitza al llarg del present curs. Les pròximes tindran lloc a Tavernes de la Valldigna i a la comarca de l'Horta Nord.