Concentració a Canals en condemna per l'assassinat masclista d'Elda

Representants de l'Ajuntament de Canals, juntament amb veïns d'aquest municipi de la comarca de la Costera, s'han concentrat aquest migdia a la plaça de la Vila per tal de condemnar l'assassinat masclista que va tindre lloc el passat dimecres a Elda.

Durant la concentració s'ha guardat un minut de silenci davant les portes de l'Ajuntament en senyal de respecte i també per a condemnar l'última víctima de violència contra les dones registrada al País Valencià. La víctima, una dona de 28 anys, va ser tirotejada per la seua exparella quan arreplegava el seu fill del col·legi. Després de tirotejar-la, l'home va fugir en el cotxe de la dona, va patir un accident contra un mur i va morir. La jove havia interposat una denúncia contra ell per violència contra la dona i pesava sobre ell una ordre d'allunyament.

Canals aposta per la conscienciació educativa contra la violència contra la dona

Per tal de lluitar contra aquesta xacra social, la Regidoria d'Educació i el Centre de Formació de Persones Adultes de l'Ajuntament de Canals han organitzat activitats per a l'alumnat amb la finalitat de commemorar el 25 de novembre, Dia contra la Violència Masclista. En aquest sentit, s'impartiran tres tallers, tant per al CFPA com per als altres centres educatius de Canals. Es tracta del 'Taller contra la Violència de Gènere', 'Taller contra el Ciberassetjament' i 'Taller sobre la Igualtat de Gènere'. Aquestes propostes s'han dut endavant a través de la petició del Consell Escolar Municipal degut a l'èxit que van obtenir durant el curs anterior, segons fonts municipals.

En la mateixa línia, l'associació d'alumnes del CFPA ha obert el termini de presentació per al VI Concurs de Cartells contra la Violència de Gènere 2017. Aquest està dirigit als estudiants matriculats en l'escola i pretén sensibilitzar i prevenir les relacions de violència que pateixen les dones mitjançant l'expressió artística i creativa de l'alumnat.