Onda inicia la tramitació d'ajudes per a rehabilitar el centre històric

El procés encaminat a la rehabilitació del centre històric d'Onda ja està en marxa. L'Ajuntament d'Onda ha iniciat els primers expedients d'ajudes econòmiques destinades a finançar la rehabilitació d'habitatges i la renovació d'immobles contemplades pel programa d'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU). El termini de sol·licitud de les ajudes en aquesta primera convocatòria és de tres mesos i es pot tramitar a l'Oficina Municipal d'Impuls a la Rehabilitació (OMIR).

La declaració d'algunes zones de la localitat com a ARRU permetrà, mitjançant un conveni amb la Generalitat, destinar 3,4 milions d'euros a la rehabilitació d'habitatges. Els sol·licitants podran optar fins a 35.000 euros per a subvencionar com a màxim un 90% de la rehabilitació d'un habitatge i fins a 45.000 euros per a sufragar, com a màxim, el 80% de la construcció d'un habitatge després de la demolició d'un altre.

Ximo Huguet: "La rehabilitació i renovació milloraran el nostre centre històric, incrementaran la qualitat de vida de la ciutadania i impulsaran el sector de la construcció local".

L'alcalde d'Onda, Ximo Huguet, ha destacat que és "un gran inici" per a un programa de rehabilitació i renovació que, segons ha subratllat, "millorarà, en gran part, el nostre centre històric i incrementarà així la qualitat de vida de la ciutadania que habita la zona i donarà un impuls al sector de la construcció local".

L'alcalde d'Onda, Ximo Huguet, amb la consellera d'Habitatge, María José Salvador (dreta), i la regidora d'Urbanisme, Marta Piquer, durant una recent visita al centre històric. Foto: AJUNTAMENT D'ONDA

L'Ajuntament ha iniciat una sèrie d'accions per a informar la ciutadania sobre les seues decisions. Així, l'Oficina Municipal d'Impuls a la Rehabilitació (OMIR) ha remés una carta als propietaris dels habitatges, cosa que forma part del pla informant d'aquesta situació. Les ajudes es poden tramitar a l'OMIR, on els veïns trobaran tota la informació necessària. A més a més, s'ha efectuat un repartiment porta a porta oferint també aquesta informació "per a assegurar que s'arriba a cada immoble", segons ha explicat l'alcalde, per a qui aquest pla "és una mostra més que volem construir Onda entre tots i millorar la qualitat de vida de la ciutadania, mantenint el seu entorn en bones condicions".

L'Ajuntament informa la Federació de Gimnàstica Artística del projecte del nou pavelló esportiu

La rehabilitació del centre històric d'Onda s'uneix a la construcció, en breu, del nou pavelló esportiu. Precisament, els representants municipals d'Urbanisme i Esports s'han reunit recentment amb la directora tècnica de la Federació Valenciana de Gimnàstica Artística, Beatriz García, per a exposar-li el projecte de construcció d'aquest nou pavelló amb una superfície de 2.524 m2. L'edifici comptarà amb una única planta per a facilitar la total accessibilitat.

Després de la trobada, l'alcalde ha destacat "la bona recepció" que ha tingut el projecte, ja que pot albergar competicions de tot àmbit i serà un avanç en les instal·lacions d'aquest tipus per a tot el País Valencià.