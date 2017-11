Puçol es prepara per a celebrar el Black Friday

Puçol es prepara per a celebrar, aquest pròxim divendres, dia 24 de novembre, la tercera edició del Black Friday, durant el qual els comerços participants oferiran descomptes dels seus productes en el seu horari habitual. L'Associació de Comerciants i Empresaris de Puçol (ACEP) ha començat a fer una campanya de promoció de l'esdeveniment. Segons ha manifestat el president d'aquesta entitat, Gonzalo Alcácer, "Puçol no pot faltar al Black Friday que se celebra en tot el món: les expectatives són bones i la il·lusió també", ha indicat.

Aquesta nova edició del Black Friday se celebra després de l'èxit aconseguit, el passat 20 d'octubre, en la Shopping Night, una nit de compres amb ambient festiu en què establiments de l'ACEP van obrir fins a la mitjanit. L'esdeveniment, segons Gonzalo Alcácer, va tindre "molt bona acollida", per la qual cosa les expectatives són "optimistes" de cara al divendres 24, quan els comerços oferiran productes amb preus especials durant tota la jornada. De fet, els comerços participants, assegura el president de l'ACEP, "estan molts contents", ja que "hi va haver molta afluència i bon ambient". A més a més, la incorporació durant la jornada d'un bus turístic que recorria les zones en què es trobaven els locals participants va ser un detall que, segons els representants dels comerciants, "va agradar als assistents". A més, aquella iniciativa "no molestava ningú i, al mateix temps, aproximava la gent als llocs de compra", destaca Alcácer respecte a allò que considera que va ser una iniciativa "molt divertida i curiosa" que no s'havia vist mai a Puçol.

Per la seua banda, el regidor de Comerç de Puçol, Enric Esteve, ha agraït "l'esforç i l'entusiasme" per part de la junta directiva d'aquestos esdeveniments i ha felicitat els seus membres perquè el balanç ha sigut molt bo pel que fa a les vendes. Esteve ha anunciat que des de la Regidoria de Comerç es continuarà treballant per a aportar noves iniciatives que ajuden a donar suport al comerç local i que aquest ocupe el lloc que li correspon en la comarca.