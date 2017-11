La 33a Mostra Internacional de Titelles atrau 7.500 espectadors

Un total de 7.500 espectadors de la Vall d'Albaida i les comarques veïnes han assistit enguany a algun dels 30 espectacles que la Mostra Internacional de Titelles ha portat a 19 pobles de la comarca. La 33a Mostra Internacional de Titelles va cloure ahir diumenge amb la representació de Óscar, el niño dormido, de El Espejo Negro, al Teatre Echegaray d'Ontinyent.

Va ser l'espectacle més gran de tots els que han passat enguany pel festival i la seua temàtica tan arriscada, la d'un xiquet en coma, és tractada amb naturalitat i de manera molt pedagògica. En acabar, part de l'equip comandat per Ángeles Gonzàlez, directora artística, i Josep Talens, coordinador i tècnic de Cultura de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida, organitzadora de la Mostra, es van fer la tradicional foto sobre l'últim escenari de la 33a edició.

Des del passat dijous fins al diumenge han passat 14 companyies en una mostra que va apostar "com mai per trencar les barreres entre actors i espectadors", segons els organitzadors. Aquesta circumstància ha sigut molt valorada pels escolars, que van disfrutar de la programació de dijous i divendres, en ocasions damunt de l'escenari, com en el cas de Kubik, de Teatro Paraíso.

Els més joves també van poder dialogar en acabar sobre les funcions amb els intèrprets de Cospress de Kimani, obra que tracta la problemàtica de l'obsessió pel cos i que està adreçada als adolescents, un sector de públic al qual ha volgut seduir enguany la Mostra. També s'ha pogut gaudir del napolità Gaspare Nasuto, amb el seu espectacle de Pulcinella i l’explicació posterior d'un gènere amb més de cinc-cents anys d'història, i amb la sensibilitat a flor de pell de Pluja, de Guillem Albà i Clara Peya, que quedaran guardats en la memòria i el cor dels espectadors.