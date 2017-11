Riba-roja prohibeix l'obertura de gasolineres i discoteques en el nucli urbà

El ple de l'Ajuntament de Riba-roja del Túria ha aprovat per unanimitat una nova ordenació en la zona residencial. D'acord amb aquesta nova normativa es prohibirà la instal·lació de noves gasolineres, funeràries i discoteques en el nucli urbà i àrees residencials del municipi. Així mateix, l'obertura de centres de jocs –especialment bingos– i de tendes eròtiques –conegudes com sex shop– haurà de guardar una distància mínima de 200 metres respecte de col·legis o centres educatius.

La nova ordenació territorial d'usos ha sigut aprovada després d'una proposta dissenyada pel govern local –format pel PSPV, Compromís i Esquerra Unida–. Aquesta ha comptat amb el suport de la resta de formacions de l'oposició, és a dir, el Partit Popular, Riba-roja Pot i Ciutadans. La modificació urbanística entrarà en vigor després de romandre en suspensió la concessió de llicències d'aquest tipus d'establiments decretada al desembre del 2015.

L'informe tècnic justifica la necessitat d'escometre aquesta reforma "davant la falta de concreció i la generació en la pràctica de conflictes en alguns usos que incideixen negativament en el seu entorn residencial per raons mediambientals, socials, culturals i de mobilitat". En aquest sentit, el consistori recorda que l'actual pla general d'ordenació urbana (PGOU) de Riba-roja de Túria es remunta a octubre del 1996.

Les tendes eròtiques hauran de guardar una distància mínima de 200 metres respecte de col·legis o centres educatius

El nou planejament marca condicions per als centres de joc i tendes eròtiques que es podran implantar en zones residencials "sempre que guarden una distància mínima de 200 metres respecte de qualsevol centre educatiu de primària i secundària, públic o privat". També hauran de guardar aquesta distància respecte de zones verdes com el parc Maldonado, el parc de la Casa Cultura i el conservatori de dansa i música, el pavelló d'esports, el poliesportiu, el camp de futbol i la piscina coberta.

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha reservat una zona per a la instal·lació de gasolineres, funeràries i discoteques en una ubicació a l'est del casc urbà, al costat de l'avinguda de València, en la delimitació de la qual existeixen ja àrees industrials com les d'Entrevies, Peyland, Veïnat i Cementeri. La resta de zones es prohibeixen per raons de seguretat, de limitació del trànsit, socials i de protecció enfront del soroll que generen.

El document aprovat destaca els "efectes positius" sobre el medi ambient i els elements estratègics, atés que "es millora la regulació dels usos amb una ordenació correcta". D'aquesta forma, explica, s'eviten possible conflictes i problemes veïnals futurs. Els estudis elaborats pels serveis municipals certifiquen que les mesures adoptades no suposaran una disminució de la implantació de noves activitats o instal·lacions "sinó el seu adreçament cap a emplaçaments més idonis".

Robert Raga, alcalde de Riba-roja: "La prohibició de la instal·lació de noves gasolineres, funeràries i discoteques en el nucli urbà són mesures necessàries per a adaptar els usos urbanístics a la realitat actual, ja que l'actual planejament es va realitzar fa més de 20 anys"

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha subratllat que aquestes variacions en el pla general eren "necessàries" per a adaptar els usos urbanístics a la realitat actual, ja que aquest planejament es va realitzar fa més de 20 anys. "Havíem de modificar-lo per a evitar possibles conflictes i problemes de tal forma que es puguen combinar amb absoluta harmonia les activitats econòmiques amb el descans i la tranquil·litat dels veïns", ha assegut Raga.