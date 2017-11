El FIVO convertirà Onda en la capital del teatre d'improvisació

Onda es convertirà durant sis intenses jornades en la capital estatal d'un gènere teatral en plena expansió: la improvisació. Del 24 al 26 de novembre, i de l'1 al 3 de desembre, la localitat de la Plana Baixa acollirà la primera edició del Festival de Teatre d'Improvisació Vila d'Onda (FIVO). Es tracta, en paraules del regidor de Cultura i Dinamització Lingüística Lluís Pastor, d'una aposta molt important i "decidida" de l'Ajuntament que pretén convertir el municipi en un referent en aquest gènere de les arts escèniques.

Més d'una desena de companyies de tot l'estat espanyol especialitzades en aquesta disciplina representaran un total de tretze propostes escèniques marcades pel segell de la improvisació i en què el públic es convertirà en espectador i protagonista. A més, el festival, organitzat per l'Ajuntament d'Onda i l'associació Arteatre, combinarà aquestos espectacles, a partir d'aquest dilluns 20 de novembre, amb mitja dotzena de tallers i master class dirigides a actors que vulguen aprofundir en la posada en escena de la improvisació teatral.

El FIVO suposa el salt d'Onda de l'àmbit amateur al professional. I és que el que va sorgir com un experiment escènic de la mà de la companyia local Arteatre s'ha anat traduint en cinc anys consecutius de bon acolliment de la Lliga d'Improvisació Teatral d'Onda i es vist enguany de gala per a donar pas al naixement d'un festival pioner en les comarques del Nord. Tot un repte en què, durant dos llargs caps de setmana, es donaran cita, al Teatre Mónaco i a La Cassola d'Onda, entre altres escenaris a l'aire lliure, les millors companyies catalanes, madrilenyes, aragoneses i valencianes que han fet de la improvisació la seua millor eina per a connectar amb l'espectador. Un festival, en suma, que situarà Onda en el més alt nivell de la comèdia, la dansa, la música i el teatre gestual.

"El FIVO és una aposta forta i important de l'Ajuntament d'Onda per les arts escèniques, si bé no és fàcil, atés que la improvisació és una disciplina en auge però encara desconeguda per al gran públic. No obstant això, comptem amb una dilatada experiència gràcies a la trajectòria de la Lliga Amateur local, que ja prepara la seua sisena edició", explica Pastor. De fet, prova d'aquesta implicació municipal són els 25.000 euros de pressupost que l'Ajuntament que comanda Ximo Huguet destinarà a aquest festival d'improvisació.

Lluís Pastor, regidor de Cultura: "El FIVO suposa una aposta decidida de l'Ajuntament cap a una disciplina en auge, però encara desconeguda. Enguany, l'objectiu és aconseguir una assistència acceptable, la qual cosa ens permetria consolidar el festival en edicions següents"

Preguntat per si pensa que el FIVO pot fer sonar la campana amb la seua irrupció dins dels festivals d'arts escèniques que se celebren al País Valencià, el també tinent d'alcalde d'Onda es mostra prudent. "El FIVO té de singular que és tot improvisat, són espectacles sense guió i això no està en cap lloc. No obstant això, el nostre objectiu principal és aconseguir enguany una assistència acceptable, la qual cosa ens permetria consolidar-lo en les edicions següents".

Aquestos dies previs a la inauguració del Festival de Teatre d'Improvisació Vila d'Onda, els representants municipals treballen per a aconseguir la presència de destacades personalitats de l'àmbit institucional i cultural valencià. Siga quin siga el resultat de les gestions per a donar cabuda a representants institucionals del més alt nivell i del món de la cultura, Lluís Pastor fa una crida al públic per tal d'acudir al FIVO: "Si tenen ganes de passar una estona divertida i assistir a aquestes noves expressions teatrals i, a la vista del mòdic preu de les entrades, de 2 i 3 euros –empadronats i públic en general, respectivament (venda d'entrades en taquilla i també en aquest enllaç)–, quan no són gratuïts, no hi ha excusa per a no fer-ho", assegura.

Companyies referents en la improvisació

Les catalanes Impro Acatomba –campiona del Món en la categoria de Match en 2012– i Impro con Limón; les madrilenyes Al Trán Trán, Improclan i Impromadrid Teatre –creadora del Festival Internacional d'Improvisació Teatral de Madrid (FESTIM)–; la saragossana Teatre Indigest, juntament amb l'alacantina Improvivencia; les valencianes MalArte i el cercle Impronenas, i, com no, les castellonenques Improplana i Arteatre, que posaran el punt final amb un espectacle inèdit que reflectirà el treball previ realitzat per al naixement del FIVO, conformen l'elenc de companyies que pretenen fer d'Onda l'epicentre del teatre d'improvisació.

A més, s'ha dissenyat una programació paral·lela amb huit tallers i master class per a aprofundir en la posada en escena 'impro' i que estaran adreçats a actors i actrius professionals, en formació o amateurs, que obriran el camí a aquest primer FIVO els dies 20 i 21 de novembre de la mà d'Arteatre i continuaran amb una doble sessió d'iniciació a la tècnica de la improvisació teatral i amb taller per a trobar "el gaudi de l'escena, transitar els personatges, aprofundir el diàleg i retardar de forma conscient el desenllaç". La segona setmana del FIVO contempla classes del colombià Gigio Giraldo, que experimentarà amb els "nous i desafiadors long forms d'impro. Tancarà l'agenda de master class un taller per a compondre instantànies en grup i emmotlar-se als diferents estils musicals.

Impromadrid Teatre, amb més de quinze anys dedicats a la recerca de les tècniques d'improvisació teatral i una de les companyies pioneres a Espanya en aquesta disciplina, és un dels plats forts del FIVO. Amb nombroses gires per l'estat espanyol i altres 14 països i amb el prestigi que li confereix el fet de ser la creadora del FESTIM, Impromadrid Teatre obrirà el divendres dia 24 el Festival al Teatre Mónaco amb dos espectacles: Teatruras, de matí, i Jardines, a la nit. Dos xous frescos i originals en els quals els actors creen sense guió previ peces de teatre irrepetibles. La primera d'elles està dirigida a un públic familiar. Els actors entren en escena per a fer la seua representació i, de sobte, apareix una veu poderosa i potent que s'identifica com el teatre i que es mostra reticent al fet que els actors interpreten res. Pel que fa a Jardines, és una obra sobre el temps actual en què cinc personatges interroguen el públic sobre l'amor, el temps, la por, el present, els records...

L'endemà, dissabte 25 de novembre, hi haurà tres representacions. La primera d'elles, a les 12.30 hores, al Mónaco, anirà a càrrec d'Impronenas, nascuda en 2014 i especialitzada en el teatre d'improvisació per a públic infantil i familiar. La companyia valenciana, formada per Núria Manzano i Jano de Miguel, i que també imparteix activitats didàctiques com tallers i animacions i improvisacions a la carta per a celebracions de tot tipus, serà l'encarregada de dur a terme Bocadillos i Viñetas, on uns superherois s'escapen del còmic per a recrear historietes improvisades amb l'ajuda de grans i xicotets.

A les 22.30 hores prendrà el relleu la catalana Impro Acatomba, companyia nascuda en 2001 al barri de Gràcia de Barcelona. Referent en l'estil teatral de la improvisació, ha recorregut tot el país amb els seus espectacles i protagonitzat incursions internacionals al Japó i Itàlia. Es defineix com "la més ràpida" del teatre improvisat per la seua manera de jugar, evita sempre les històries de llarga durada i la seua especialitat són les improvisacions àgils. Ella serà l'encarregada de dur a l'escenari l'espectacle Il·legal Impro, en què reconvertirà l'escenari en un local clandestí on música, beguda, menjar i la possibilitat de mantenir operatius els telèfons mòbils dels comensals-espectadors, es fusionaran en aquest xou on l'atzar i el públic determinaran el guió.

La companyia Impro con Limón, dedicada a la improvisació musical, tancarà, a les 12.30 hores de la nit, la completa programació del dissabte 25 de novembre. Ho farà a La Cassola, on amb El cuarteto de los trastos oferirà un disc únic compost, gravat i produït en un mateix directe. Un concert de cançons improvisades vertebrades per dos cantants-showmen-clowns i un guitarrista als quals el públic proposa títols de cançons.

El primer cap de setmana del FIVO es tancarà diumenge 26 de novembre amb la castellonenca Improplana, organitzadora de la Lliga d'Improvisació per a actors amateurs i sempre amb propostes fresques que connecten amb el públic. Amb l'obra 3 Cambrers, el Teatre Mónaco es transformarà a partir de la set de la vesprada en un autèntic restaurant adaptat als paladars del públic present i en què els espectadors posaran títol a les històries perquè els actors-cambrers les interpretaran al moment...

Arteatre, coorganitzadora del festival, serà l'encarregada de clausurar el FIVO diumenge 3 de desembre amb El Banco

El segon cap de setmana del FIVO l'obriran els saragossans de Teatro Indigesto, una companyia independent especialitzada en la improvisació teatral, la comèdia i el clown. Divendres 1 de desembre interpretaran Chiquicuentos i Secuestrados. En la primera representació, matinal, els seus protagonistes inventaran, al costat del públic i amb l'ajuda de la imaginació, els contes en una sessió irrepetible que combina diversió i bogeria a parts iguals. Serà en una sessió matinal. Per la seua banda, en el segon espectacle, organitzaran un segrest en què dos personatges faran partícips els ostatges –el públic– de la seua història. "Quant vals? Fins a quant pagarien per tu? Eres algú important?". És igual, per a nosaltres sí que ho eres...", asseguren.

Dissabte 2 de desembre serà el torn de l'alacantina Improvivencia, companyia nascuda el 2012 amb l'objectiu de representar espectacles sense guió amb la pedagogia com a pilar fonamental. Els seus components obriran la jornada a la plaça del Raval de Sant Josep amb Campamento Diversión, un espectacle infantil en clau de comèdia on els espectadors més menuts hauran d'aconseguir ser autèntics exploradors mentre aprenen els principis de la imaginació, l'ajuda i el joc.

A les 20 hores i a la sala d'exposicions de la Casa de Cultura, la valenciana Malarte, companyia nascuda el 2011 amb el propòsit de desenvolupar la seua creativitat per mitjà de la dansa, les arts plàstiques i la música, i amb una llarga trajectòria que l'ha situada com un dels referents en les arts escèniques del País Valencià, ha triat el FIVO 2017 per a l'estrena de la seua nova aposta escènica, Improdanza, un espectacle de dansa improvisada en què l'espectador és la part fonamental.

Tot seguit, a les 22.30 hores, el Teatre Mónaco acollirà Improclan, una companyia madrilenya nascuda el 2012 en un afany d'impulsar un projecte personal i de lliure creació. Després de representar amb èxit i durant anys els espectacles Improvisa, tío!, Impromovie i Vadevip, la companyia aterra a Onda amb un espectacle que ha estrenat enguany i amb el qual ha emprés una ira internacional. Es tracta de Shhh!, una comèdia gestual improvisada on es dóna vida a les propostes del públic creant llocs, personatges i emocions des del no-res i que malgrat l'absència de paraules farà parlar.

Per la seua banda, la companyia madrilenya Al Tran Trán Impro serà l'encarregada de tancar la intensa jornada del dissabte en La Cassola. Nascuda en 2009 com un format salvatge de 10 músics i actors que experimenten una forma pròpia de fer música i teatre improvisats, la companyia és un referent clau quan es parla del triangle improvisació-música-comèdia. Després de participar en gires i festivals a Alemanya, Itàlia, Costa Rica i Perú, amb El Show de Al Tran Trán, oferiran humor, música en viu i improvisació a un ritme vertiginós. I tot això amb entrada gratuïta.

Per últim, l'associació cultural Arteatre, nascuda a Onda per a promoure el gènere teatral en els seus diferents formats, entre ells el de la improvisació, del qual s'ha convertit en referent en terres castellonenques, serà l'encarregada de clausurar el FIVO el 3 de desembre al Mónaco amb El Banco, on una sèrie de personatges i les seues històries transiten per un banc definit expressament pel públic. Impulsora i organitzadora de la Lliga d'Improvisació Teatral ondera, que reprendrà el vol en la primavera del 2018 amb la sisena edició, la companyia local coorganitzadora del festival presentarà per primera vegada en la demarcació de Castelló un xou que té el seu germen precisament en la Lliga d'Improvisació d'Onda i que reunirà bona part dels intèrprets que han passat per aquest certamen durant els darrers cinc anys.

Es tancaran així sis intenses jornades de representacions sense guió que, a més de les master class, aniran acompanyades de mostres d'improvisació teatral amb Arteatre en els locals Druida Bar&Drinks i Cafè Chaplin, que inundaran Onda del més pur ambient 'impro', en el qual la localitat de la Plana Baixa pretén erigir-se amb aquest certamen com un dels seus màxims exponents.