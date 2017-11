Xavi Castillo i Miguel Hernández, protagonistes del Reclam aquest cap de setmana a Onda

La 25a edició de la Mostra de Teatre Reclam, inaugurada el passat dia 2 de novembre, comptarà aquest cap de setmana, a la localitat d'Onda, amb dos dels seus màxims exponents: l'humorista Xavi Castillo i el poeta Miguel Hernández, que seran els protagonistes de dues representacions escèniques. Des de la Regidoria de Cultura d'Onda, el seu titular, Lluís Pastor, ha expressat la seua confiança que el Teatre Mónaco –amb capacitat per a 600 persones– s'òmpliga de gom a gom amb motiu de l'espectacle Xavi Castillo News, atés que "són ja molt poques les entrades que queden a la venda". En la mateixa línia, la sala La Cassola de la Casa de la Cultura d'Onda penjarà previsiblement el cartell d'entrades exhaurides aquest proper dissabte durant la posada en escena, per part de La Nona Teatre, de Paraules de Miguel, en què s'homenatja la figura del poeta i dramaturg oriolà.

Serà a les 22.30 hores d'aquest divendres 17 quan l'humor, la sàtira i el rock-and-roll en directe inundaran l'escenari del Teatre Mónaco de la mà de Xavi Castillo i The Rocktrippers. L'humorista alcoià de la companyia Pot de Plom protagonitzarà aquest espectacle en valencià marcat per les seues particulars reflexions al voltant de l'actualitat informativa i d'altres notícies que, encara que menys fresques, resulten sempre divertides per a l'espectador. Xavi Castillo News és una proposta marcada per una gran dosi d'improvisació a càrrec del sempre irreverent humorista col·laborador de Diari La Veu.

L'endemà, dissabte dia 18, a les set de la vesprada, serà el torn de la representació de Paraules de Miguel, amb José Manuel Garzón com a intèrpret i José Galiana al piano. Es tracta d'un homenatge a Miguel Hernández a través de la correspondència mantinguda amb la seua esposa, Josefina Manresa, al llarg de la seua vida. En l'espectacle que es representarà a La Cassola –amb capacitat per a 200 persones– es recordaran les cartes romàntiques de la seua etapa de festeig, durant l'estada de Miguel a Madrid; el principi de la Guerra Civil i el seu pas pel front; la detenció del poeta i el posterior periple per les presons espanyoles i, finalment, la seua arribada a la presó d'Alacant i la seua tràgica mort.

En l'edició 2017 del Reclam (veure programació completa) participen, a més d'Onda, les poblacions d'Almassora, Benicarló, Benicàssim, Betxí, Borriana, Castelló de la Plana, Orpesa, la Vall d'Uixó, Vilafranca, Vila-real i Vinaròs com a seus dels espectacles. Durant la celebració d'aquesta mostra, que es prolongarà fins al proper 3 de desembre, s'ofereixen més de 50 representacions escèniques. A més dels Ajuntaments de les localitats esmentades, en aquesta mostra participen la Universitat Jaume I, la Diputació Provincial, la Fundació Caixa Castelló i l'Institut Valencià de Cultura. El també tinent d'alcalde de l'Àrea de Cultura i Dinamització Lingüística d'Onda, Lluís Pastor, valora positivament la participació d'Onda en la Mostra Reclam, la qual, ha indicat, ofereix des dels seus inicis una oferta "molt àmplia i de gran qualitat".

Amb les dues propostes de Xavi Castillo i La Moma Teatre, i després de la representació de No som ningú del passat dia 11 –en què la companyia Els indecents va escenificar la història de la propagació d'una pandèmia per una intoxicació alimentària–, Onda posa el punt final com a seu de les actuacions incloses en la Mostra de Reclam 2017 per a donar pas, a partir del pròxim divendres 24 de novembre, a la primera edició del Festival de Teatre d'Improvisació Vila d'Onda (FIVO) que, durant sis jornades, condensades en dos caps de setmana (del 24 al 26 de novembre i de l'1 al 3 de desembre), convertirà la ciutat de la Plana Baixa en l'epicentre d'un gènere teatral en plena expansió.