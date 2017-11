Un espai per a aprendre sobre Fuster

Encara no fa un any de la seua inauguració, però ben bé es podria dir que l'Espai Joan Fuster ha recuperat bona part del tràfec de gent que freqüentava el número 10 del carrer Sant Josep, fa anys, a la capital arrossera. La casa de "l'homenot" de Sueca, reconvertida ara en una instal·lació cultural de primera envergadura, junt amb l'edifici annex, la Casa Pasqual Fos, alberga el llegat immens de l'escriptor, un testimoni únic reconstruït a partir de documents diversos, correspondència, fotografies, pintures, escultures, dibuixos i una llarga col·lecció de més de 23.000 volums que es conserven a l'arxiu documental.

Un museu, un centre de documentació i una aula didàctica. Aquests són els tres vessants que estructuren l'Espai. Són, però, tres espais comunicants i la tasca de l'Aula és promoure l'activitat de tot el conjunt, difondre i dinamitzar l'obra de l'escriptor valencià d'acord amb la seua multiplicitat d'interessos, que comprén camps tan diversos com la literatura, la música, les arts plàstiques, el periodisme, la filosofia, l'economia, la política i la història. A més a més, hi ha programades periòdicament activitats culturals i de formació acadèmica en col·laboració amb altres institucions.

L'Aula Didàctica de Cultura Contemporània Joan Fuster, la qual està en funcionament des del passat mes de febrer, és un espai destinat a acostar la figura de l'assagista suecà a tots els joves del territori. Al llarg del curs passat hi van participar més de 600 alumnes del municipi i, en l'actual, ja hi ha més de 60 visites escolars pactades, que es poden concertar a través de la pàgina web de l'Espai Fuster. Això significa que, en els pròxims mesos, passaran prop de 1.700 alumnes d'arreu del domini lingüístic. No obstant això, encara queden algunes dates disponibles per a concertar visites.

"Es tracta d'aprofundir en el descobriment de Fuster amb més recursos, en un espai diferent al d'una escola, en un entorn més motivador i que inspire un aprenentatge més significatiu", assegura el director de l'Espai Joan Fuster, Salvador Ortells Miralles.

"L'aprenentatge més important que en podran fer és doble. El jove visitant podrà descobrir, per una banda, la qualitat intrínseca de la seua obra i, per una altra, la projecció de la figura de Joan Fuster", afirma Ortells i continua dient que "podran aprofundir en l'obra de Fuster, la seua posició com a intel·lectual en el País Valencià, tots els temes que va tractar i com ho va fer i també, sobretot, com des de Sueca es va convertir en un referent a tot el territori lingüístic català".

És un projecte ambiciós d'innovació educativa que busca presentar i explicar a l'alumnat l'obra i el pensament de Fuster a través d'una visita guiada al museu i de la realització de diferents tallers didàctics dissenyats per a cada etapa educativa. "L'objectiu és despertar la mirada crítica dels nostres joves i combatre els prejudicis existents vers la seua figura, fundats sobretot en el desconeixement. Això només podem fer-ho des de la didàctica", subratlla l'alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit.

El curs pilot de l'Aula Didàctica va començar el 2016-2017 amb un primer taller didàctic sobre el conte de l'assagista Abans que el sol no creme…, el qual pretén aprofundir en el treball i en l'estudi del conreu tradicional de l'arròs, el producte per excel·lència de Sueca, essencial en el desenvolupament de l'economia del municipi i símbol de la identitat col·lectiva de la capital riberenca. Els escolars hi aprenen vocabulari nou i, després de la lectura del conte, han d'ordenar una auca per a demostrar que han estat atents a l'explicació.

En el 2017-2018 s'han incorporat dues noves activitats. D'una banda, s'ha dissenyat un nou taller per a Primària: 'Joan Fuster i les màquines d'escriure'. Aquest taller servirà perquè l'alumnat puga conéixer el funcionament d'una màquina d'escriure, ja que va ser la principal eina tecnològica de què disposaven els escriptors abans de la irrupció dels ordinadors. A més a més, experimentarà la sensació d'escriure a màquina, observarà documents mecanoscrits originals de Joan Fuster i construirà la maqueta d'una màquina d'escriure a escala reduïda.

D'altra banda, 'Imatges i pensaments de Joan Fuster' és la nova activitat per a ESO i Batxillerat. L'alumnat prendrà consciència de l'interés de Joan Fuster per l'art a partir de les peces exposades al Museu, amb una atenció especial en les caricatures i retrats que han fet sobre ell diversos artistes plàstics. Paral·lelament, analitzarà aforismes fusterians referents a la lectura i, en última instància, confeccionarà la portada d'un periòdic combinant caricatures de Joan Fuster realitzades per Andreu Alfaro amb els aforismes treballats prèviament.

L'Aula Didàctica de Cultura Contemporània de l'Espai Joan Fuster està coordinada per la Direcció General de Política Educativa de la Conselleria i forma part del Pla Estratègic Cultural Valencià 2016-2020 ‘Fes Cultura’, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Un dels eixos d'actuació de ‘Fes Cultura’ és el Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura, el qual estableix que cal fomentar i propiciar l'experiència lectora en el sistema educatiu valencià i fomentar les biblioteques, així com acostar els nostres autors a l'alumnat valencià.