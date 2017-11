La ciutat d'Oriola està travessada pel riu Segura i pels diferents ponts que, al seu torn, creuen el riu, cosa que forma part del seu paisatge urbà. Tot plegat, juntament amb els 'ponts' resultants de les festivitats de la Immaculada i del dia de la Constitució, dóna nom a la proposta que la Regidoria de Turisme oriolana ha ideat per a oferir una excusa per a visitar la localitat a tot aquell que busque experiències culturals per tal d'aprofitar els festius: 'Oriola entre ponts'.

Els dies 2, 5, 7 i 9 de desembre es realitzarà el Passeig Turístic Cultural, que transcorrerà pels exteriors del centre històric d'Oriola i comptarà amb l'accés a dos museus municipals, la Casa Museu Miguel Hernández, on va viure el poeta i on començà a escriure, i el Museu Diocesà d'Art Sacre, situat al Palau Episcopal, un edifici gòtic del segle XV que inicialment fou un hospital. Ací es podrà contemplar, entre altres obres d'art, l'escultura coneguda com "la Diablessa".

El Triomf de la Creu o la Creu dels Llauradors, coneguda popularment com la Diablessa, és el grup escultòric més antic que desfila processionalment en la Setmana Santa d'Oriola, així com també el més simbòlic dels existents. Tallat per l'escultor fra Nicolàs de Bussy l'any 1695 per encàrrec del Gremi de Llauradors, representa, com el seu nom indica, el triomf de la creu sobre el pecat i la mort. Una bola del món, amb una creu a sobre, se sosté per un esquelet i un diable amb pits de dona –per això el seu sobrenom de la Diablessa. A causa d'aquesta figura, aquest tro processional únic té prohibida l'entrada a la catedral, de manera que, quan arriba a la seua altura, mentre la processó creua l'interior del temple, aquesta figura espera a l'exterior per a reincorporar-se després i continuar el seu camí.

La regidora de Turisme d'Oriola Sofía Álvarez. / AJUNTAMENT D'ORIOLA

L'altre passeig turístic és l'Hernandià i consisteix a visitar els llocs relacionats amb la vida de Miguel Hernández. Aquesta altra ruta, prevista per als dies 3, 6, 8 i 10, inclou l'accés a la Casa Natal, que va obrir les seues portes el passat mes d'octubre. També es visitaran la Casa Museu del poeta i el Col·legi Diocesà Sant Domènec. Pel que fa a la Casa Natal, es tracta d'un centre cultural dedicat a la vida i obra del poeta oriolà i inclou un espai de documentació audiovisual, amb més de 2.000 documents, i un centre d'atenció al visitant, amb tota l'oferta cultural del municipi. A més, ací es poden trobar alguns dels documents originals, com ara un poema del mateix poeta que data del 1938 i que fou escrit a la presó, amb les correccions que va fer el mateix Hernàndez. També hi ha les primeres edicions de Perito en lunas, per exemple, o el primer número de la revista Gallo Crisis de 1934, a banda dels més de 80 cartells d'actes organitzats des dels anys setanta, relacionats tots ells amb el poeta, i quatre dibuixos originals cedits per la família de Francisco Die o vinils donats per Ildefonso Cases Andreu.

Sofía Álvarez anima tots els turistes i veïns a realitzar aquests passejos i descobrir algun dels tresors monumentals i literaris d'Oriola, "amb les explicacions i el bon treball dels nostres guies", afegeix la regidora de Turisme, que ja prepara noves rutes de caràcter més nadalenc.

Tota la informació sobre les dues rutes d''Oriola entre ponts', el Passeig Turístic Cultural i el Passeig Hernandià, pot trobar-se a la web de la Regidoria de Turisme.