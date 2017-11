Cultura en barris: rock, titelles i música nadalenca a la ciutat d’Alacant

Una de les decisions que va prendre la regidoria de Cultura, en actuació conjunta amb les de Joventut i Acció Social de la ciutat d'Alacant, va ser la de portar els esdeveniments culturals als barris, conscients de la necessitat d’integrar la cultura de manera natural a les activitats d'oci i cap de setmana sense que els ciutadans s'hagen de desplaçar al centre de la ciutat. Així va nàixer Cultura en barris.

D’aquesta manera, les places, les biblioteques i els centres socials s'han transformat en espais d'oci cultural, on xiquets i adults poden gaudir del teatre, de la música o d'exposicions d'art i artesania. Amb la descentralització dels espectacles i la seua proliferació en barris s'ha avançat en un dels objectius del govern de la ciutat, guanyant difusió, rentabilitzant els espais públics, suscitant hàbits de consum cultural i fidelitzant el públic infantil i familiar, garantia per a la continuïtat de l'oferta cultural. Igualment s'aconsegueix un desplaçament del públic jove des del centre als barris durant els caps de setmana, amb propostes alternatives d'oci a les habituals.

L'activitat de Cultura en barris es veurà multiplicada durant el mes de desembre, quan es donen cita diferents esdeveniments ja tradicionals en l’espai cultural de la ciutat, com són els Festitíteres, el concurs de bandes Alacant Rock i els concerts de música de Nadal.

El Festival Internacional de Titelles Festitíteres, que tindrà lloc entre els dies 1 i 10 de desembre, arriba enguany a la 30a edició. És un festival que entronca amb una llarga tradició, que mostra la creativitat del titelles i la capacitat per atraure l'atenció d'un públic molt divers, en diferents contextos culturals i amb llenguatges que abasten des de la tradició a les propostes més innovadores i actuals. Durant els seus 30 anys de vida han portat a Alacant més de 300 companyies de titelles de 46 països dels cinc continents.

Els espectacles es podran veure a teatres com l'Arniches, a espais culturals com Cigarreras, però també a parcs municipals com el Palmeral o Lo Morant, a sales d'exposicions com La Llotja i a centres socials com el Gaston Castelló o Felicidad Sánchez. Fins i tot l'aula pedagògica de l'Hospital General es convertirà en un escenari. Tota la ciutat es veurà implicada en aquest esdeveniment. A més, es podrà participar en activitats paral·leles, com ara exposicions i tallers per als més menuts i també per als docents, en coordinació amb el CEFIRE d’Alacant.

El segon gran esdeveniment que hi haurà a la ciutat és la final del concurs Alacant Rock, que ha celebrat diferents finals durant els mesos previs, també en diversos escenaris d'Alacant. Aquest concurs està adreçat a joves intèrprets amb bandes de rock de composició pròpia i la final constituirà un concert gratuït al barri Gran Via Sud el proper dia 17, del qual eixiran dos guanyadors amb un primer premi de 1000 euros i un segon premi de 400 euros. Al voltant del concert hi haurà la possibilitat de participar en tallers de pintura i dibuix urbà, gimnàstica natural i mercat d'artesania.

La música nadalenca no podia faltar en la programació de Cultura en barris en el mes de desembre i ho farà de la mà de la Banda Simfònica Municipal, que oferirà un Concert de Nadal al centre social Gastón Castelló el divendres dia 15.

Alacant gaudirà en tots els seus espais públics i municipals d'activitats per a totes les edats i per a tots els gustos.