Diari La Veu rep aquest divendres el premi Joan Fuster del Bloc de Progrés de l'Alcúdia

El Bloc de Progrés de l'Alcúdia celebra aquest divendres la seua gala de lliurament dels Premis Jaume I. Entre els diferents premiats figura Diari La Veu, que rebrà el guardó Joan Fuster per la seua tasca de difusió del valencià.

El col·lectiu dedicat a la defensa i promoció de la llengua i la cultura valenciana concedeix de manera anual aquestes distincions amb què pretén reconéixer públicament persones, entitats i empreses valencianes "distingides per la seua reinvindicació activa de l'ús del valencià com a llengua identitària del nostre poble", expliquen en un comunicat. Els Premis Jaume I estan representats per uns pergamins, obra de l'artista Manuel Boix, que "acrediten la contribució dels guardonats a la dignificació social de la nostra llengua i cultura", apunten.

L'acte de lliurament dels XXII Premis Jaume I tindrà lloc aquest divendres, 6 d'octubre, a l'Alcúdia (la Ribera Alta) i durant la gala, a més del Premi Joan Fuster amb què es distingirà Diari La Veu, també es guardonarà Juli Esteve (d'Info TV) amb el Premi Tio Canya; l'Escola de Música de l'Alcúdia amb el Premi Ovidi Montllor; la tasca de la Coordinadora d'Alumnes, Pares i Professors per l'Ensenyament Públic en Valencià (CAPPEPV) amb el Premi Carles Salvador, la Farmàcia Bausset de l'Alcúdia amb el Premi Vicent Andrés Estellés i l'artista Adrià Pina amb el Premi de les Arts Plàstiques Manuel Boix.

Premis i literatura

Un any després que Diari La Veu començara a publicar-se –la primera edició és de l'1 de gener del 2013– l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV) va reconéixer la tasca que aleshores iniciava aquesta publicació valenciana. En maig del 2014, l'IIFV va lliurar al saló d'actes de la Universitat d'Alacant els seus premis, que recaigueren en el músic Dani Miquel, l'escriptora i periodista Esperança Camps, la companyia Xarxa Teatre, els escriptors Jaume Silvestre i Maria Àngeles Francés i en Diari La Veu. Posteriorment, Òmnium Cultural, a Granollers (Vallés Oriental), dins dels Premis de les Lletres Catalanes, va destacar amb el premi Ramon Casanovas aquest diari en novembre del 2015.

Més de tres anys després que aquest diari començara la seua publicació, com diu un dels lemes, "en valencià, per conviccions", s'ha vist com han aparegut altres publicacions que s'han alimentat en major o menor mesura de Diari La Veu. En l'any 2015, l'escriptora Anna Moner va publicar Gabinet de curiositats (Pruna Llibres), un assaig que recull textos publicats per aquest diari i amb què Moner va guanyar el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians. Seguidament, en 2017, Sebastià Carratalà va publicar A l'ombra del temps (Pruna Llibres, 2017), un assaig amb el qual l'artista i col·laborador d'aquest diari debutava en la literatura.

L'últim llibre que s'alimenta de textos publicats en aquest diari és Escrits contra el silenci (Vincle Editorial, 2017), un nou assaig del periodista i sociòleg, Toni Mollà.