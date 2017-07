Turisme estudia impulsar una plataforma de denúncia de pisos turístics il·legals

Noves eines per a combatre els allotjaments turístics il·legals. Aquest dijous es va reunir la Mesa contra l'Intrusisme, presidida pel secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, per a analitzar la campanya contra l'intrusisme impulsada per l'Agència Valenciana del Turisme (AVT). A l'eixida de la trobada, Colomer va informar que "s'estudiarà" la proposta del sector hoteler d'implantar una plataforma electrònica per a denunciar apartaments turístics sense llicència.

La iniciativa que analitza la Generalitat té un precedent a Barcelona, on l'ajuntament va habilitar una pàgina web des d'on es pot comprovar si una vivenda turística té llicència per a aquest ús i denunciar irregularitats de forma anònima. "Centralitzar la informació i el coneixement ens permetrà ser més eficaços", va argumentar Colomer.

L'eventual plataforma s'emmarca en l'ofensiva de l'AVT contra l'intrusisme en el sector turístic, amb inspeccions i l'obertura d'expedients sancionadors. Fruit d'aquestes polítiques, en 2016, es van donar d'alta 12.000 noves vivendes turístiques arreu del territori valencià, el doble que l'any passat i quatre vegades més que en 2014, segons dades facilitades per l'organisme que dirigeix Colomer. En els últims quatre anys, s'han legalitzat 30.000 vivendes turístiques, un tràmit gratuït que a hores d'ara es pot realitzar a través d'Internet.

Booking, Muchosol, Only-apartments i FotoAlquiler ja compleixen la llei

El responsable de les polítiques turístiques del Consell va explicar que després d'un "procés de diàleg i col·laboració" s'han regularitzat quatre plataformes comercialitzadores de vivendes turístiques. Es tracta de Booking, Muchosol, Only-apartments i FotoAlquiler, que ja inclouen el número de registre de les vivendes turístiques.

Contra les altres plataformes, entre les quals es troben Airbnb i Homeaway, continuen oberts expedients sancionadors que segons Colomer arribaran "fins a les últimes conseqüències". El secretari autonòmic de Turisme va recordar que la nova llei del Turisme augmentarà de 30.000 a 600.000 euros les sancions màximes contra els portals que allotgen apartaments sense llicència. "És un quadre de multes adaptat als gegants globals, una plutocràcia que controla l'allotjament clandestí", va argumentar.

Protocols perquè la policia local inspeccione pisos turístics

La comissió contra l'intrusisme treballa també per a signar protocols d'actuació amb els ajuntaments perquè la policia local puga implicar-se en la lluita contra els apartaments turístics il·legals. "Volem que l'espai municipal s'implique més contra el frau i l'intrusisme", va explicar Colomer. Un altre aliat de Turisme en aquesta batalla és la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), amb qui ha creat l'aula de turisme, que ja ha organitzat quatre jornades en municipis turístics per a "valorar els professionals que es dediquen a comercialitzar legalment l'oferta turística".

Ara bé, el secretari autonòmic de Turisme va destacar la necessitat d'"harmonitzar" la legislació contra l'intrusisme de les autonomies, atés que es tracta d'un fenomen global. També va anunciar que sol·licitarà una reunió bilateral amb l'Agència Tributària per a estudiar fórmules per a perseguir el frau en els allotjaments turístics.

A més, Colomer va avançar que la publicitat de l'AVT inclourà "elements gràfics i de màrqueting que recorden el valor que té per al turista una experiència gratificant", que al seu parer és la que proporcionen els allotjaments reglats. En aquest sentit, el secretari autonòmic va indicar que existeix un sector legal d'apartaments turístics que "mereix formar part de les campanyes publicitàries" del Consell.