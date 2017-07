Els seguidors de Rafa García dinamiten la campanya del seu líder

La tensió acumulada a la campanya de primàries per a la Secretaria General del PSPV va produir ahir l'esclafit de les xarxes socials, on càrrecs i militants socialistes pugnen pels seus respectius candidats. La diferència d'avals a favor de l'actual cap de partit, Ximo Puig, respecte de l'aspirant, Rafa García, ha obligat els seguidors de l'alcalde de Burjassot a endurir els missatges fins al punt de fregar l'ofensa i, en un cas concret, ha arribat a la calúmnia.

La iniciativa més destacada és l'etiqueta de Twitter #15RazonesParaNoVotarAXimo, un títol gens subtil que ahir va llançar els dos primers missatges. La segona de les raons és una dura acusació política sobre la responsabilitat de Puig en la decisió del PSOE de permetre la investidura de Mariano Rajoy amb l'abstenció del grup parlamentari al Congrés de Diputats.

Tot i la duresa, la raó esgrimida entra dins dels límits de la crítica política. La raó número 1, però, és directament, un qüestionament de l'ètica de Puig. Mentre la raó número 2 constata que Ximo Puig "va afavorir la investidura de Mariano Rajoy", el primer argument per a no votar per ell a les primàries és que "no és honest", un pecat especialment greu perquè, segons els autors del missatge "l'honestedat ha de ser el primer valor d'un polític".

#15RazonesParaNoVotarAXimo No es honesto , cuando la honestidad debe de ser el primer valor de un político . pic.twitter.com/P8yk00vwby — RafaSecretari (@YoConRafa) 6 de julio de 2017

L'anunci de nous episodis fa albirar que l'agressivitat dels missatges pot créixer amb el pas dels dies. No obstant això, el que ahir era una campanya ben estudiada i calculada, com va demostrar alguna piulada de seguidors de Rafa García on es van colar les instruccions que es donaven per a carregar contra la candidatura contrària. La campanya, que en moltes piulades fregava la injúria, en el cas d'una seguidora de l'alcalde de Burjassot es va convertir en calúmnia quan de la manca d'honestedat de Puig va passar a acusar-lo de "corrupte" i a afirmar que "presumptament n'hi ha més", sense aclarir de quina mercaderia estava parlant.

L'agosarada tuitera de Xirivella va retirar la piulada i, fins i tot, va demanar perdó, tot assumint que s'havia equivocat després que alguns dels companys de partit que l'havien llegit l'advertiren de les possibles conseqüències penals de l'acusació.

Des de l'entorn de Puig veuen amb preocupació la deriva de la campanya i, tot i que no pensen mamprendre accions legals, sí que posaran els missatges injuriosos i calumniosos en coneixement de la Comissió de Garanties del PSPV, per tal que vigile el to i el contingut dels arguments de campanya, amb la possibilitat d'obrir expedient en el cas d'insults o acusacions greus.

Rafa García denuncia pressions a militants perquè avalen Puig

Alhora que alguns dels seus seguidors es van llançar al foment del desprestigi del líder del partit, l'aspirant va fer la presentació del seu programa a la seu del carrer de Blanqueries. Però el principal missatge de l'alcalde de Burjassot va centrar-se a deslegitimar els avals aconseguits per Puig –7.584 enfront dels 4.441 de García– tot advertint que es van produir "pressions" a militants de diverses "agrupacions" per tal que donaren suport a l'actual secretari general. Tot i això, no va donar cap detall concret de com i d'on van produir-se aquestes "pressions".

García també va posar distància amb el govern del Botànic, presidit per Puig, amb l'argument que és fruit d'un acord "pràcticament amortitzat" perquè en un any "tots els partits es posaran "en mode campanya electoral" i començaran a "marcar posicions". Així, García va convertir el principal instrument del canvi polític i la gran bassa electoral del seu propi partit en un element conjuntural que, al seu parer, de segur s'afeblirà a mesura que s'acosten els comicis de 2019.

Ximo Puig proposa un Codi de Bones Pràctiques

El mateix dia que la campanya assolia els nivells més alts de crispació, Ximo Puig va participar en un acte a Sant Joan d'Alacant on, després de posar de relleu el factor "positiu" de democràcia "interna" que suposen les eleccions internes, va proposar la redacció d'un Codi de Bones Pràctiques per a no permetre "que hi haja publicitat negativa" als "processos de primàries".

El document haurà de ser ratificat pel 13é Congrés Nacional i proposarà que es regulen unes normes mínimes de convivència i respecte entre militants perquè, en opinió de Puig, "la publicitat negativa danya el conjunt del partit i de la democràcia". "De mi, mai no se sentirà cap mala paraula contra cap company", va assegurar.