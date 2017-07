Dolçaines i tabals prenen la plaça del Patriarca

La plaça del Patriarca acollirà l’actuació aquest divendres (a les 22.30 hores) de les colles de dolçaines i percussió La Socarrà, de Xàtiva, i de la Universitat de València, totes dues sota la direcció de Pere Molina i Gonzàlez. Aquest concert s’emmarca en la Gran Fira de València i forma part del festival Serenates que organitza la Universitat de València amb la col·laboració de diferents institucions i fundacions.

Normalment les colles de dolçaines i tabals interpreten música de carrer, però en aquesta ocasió ofereixen un programa de concert amb obres com Stàrracos, de Carlos Pellicer Andrés (1971); Un terròs d’argent, de José Rafael Pascual-Vilaplana (1971), i Raïm i fusta, de Rafael Faus Uris (1966). La segona part inclourà Preludi, de Ramon Garcia Soler (1971); Somni andalús, de Mario Roig Vila (1972); Rosa dels vents, de Antonio de la Asunción (1971) i Tribut a Frank Sinatra de diversos autors.

La colla de dolçainers i tabaleters La Socarrà, dirigida per Pere Molina i Gonzàlez, va nàixer ‘oficiosament’ l’estiu de 1996, i un any després es van registrar legalment com a associació. En maig de 2008, i per a celebrar el desé aniversari de la colla, van fer un espectacle innovador que va nàixer amb el nom d'Stàrracos. X anys de la Colla La Socarrà i que es va estrenar al Gran Teatre de Xàtiva. Però no tot va quedar ací, sinó que es va representar en altres poblacions, on va gaudir de gran èxit entre el públic i la crítica. El darrer any, a més, s'ha continuat representant amb el mateix títol.

Per la seua banda, l’any 2016, la Universitat de València va encetar un nou projecte per a millorar la formació dels seus estudiants en la interpretació de música tradicional valenciana. Així va nàixer la Colla de Dolçaines i Percussió de la Universitat de València, dirigida per Juan Ramon Martí i Chulià, amb l’objectiu de ser una agrupació estable, representativa i innovadora en el camp de la música tradicional, sempre des d’un vessant formatiu. Cal recordar que la colla està formada per estudiants de la Universitat de València i realitza un assaig setmanal durant el curs acadèmic.