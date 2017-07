Català retreu a Oltra el seu viatge a Cisjordània convidada per l'ONU: "Que algú li faça veure que no és Angelina Jolie"

El ple de les Corts Valencianes ha rebutjat aquest dijous amb els vots de PSPV, Compromís i Podem una moció sobre centres de menors presentada pel PP, que ha retret a la vicepresidenta, Mónica Oltra, el seu viatge a Cisjordània convidada per l'ONU perquè allí no resoldrà les qüestions pendents que té el País Valencià. En una polèmica intervenció de la portaveu adjunta del PP, María José Català, la diputada ha demanat que algú "li faça veure [a Oltra] que no és Angelina Jolie", en referència al seu paper com a ambaixadora de les Nacions Unides.

Català, que ha recordat que el ple va dir un "vergonyant 'no'" a la comissió d'investigació de centres de menors que va proposar el seu grup, ha considerat que ara Oltra "desesperada decideix fugir a Orient Mitjà". Ha preguntat si allí "resoldrà la llista d'espera de la dependència, la falta de pagaments a famílies acollidores o la nefasta gestió de centres de menors" i tot seguit ha contestat que "no ho farà".

La diputada ha instat la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives a "tindre nassos" i fer-se les fotos amb els discapacitats i no amb els xiquets palestins. "Les seues competències estan ací", ha dit Català, qui ha reiterat: "Els valencians primer, senyories del Botànic, els xiquets primer".

Per la seua banda, la diputada de Compromís Mònica Àlvaro ha donat suport a la tasca realitzada als centres de menors i s'ha preguntat si "li feia falta", a Català, presentar "aquest paper per a tenir els seus 8 minuts de glòria" amb un tema "repetitiu". La socialista Concha Andrés ha instat la portaveu adjunta del PP a preguntar al govern espanyol per què "no paga a la Comunitat Valenciana" el que li deu i li demana que la finance "com correspon" per a pagar aquests centres i les famílies acollidores.

La moció plantejava instar el Consell a procedir al pagament immediat de les quantitats degudes als centres de menors, així com a adaptar la llei valenciana a la norma estatal que regula el sistema de protecció a la infància i adolescència. També proposava acceptar les recomanacions i suggeriments del Síndic de Greuges sobre les actuacions de protecció davant situacions de risc en matèria de menors i revisar els expedients de xiquets de 0 a 6 anys que estiguen en centres per a promoure, en la mesura de les possibilitats, l'acolliment familiar.

La diputada de Podem Sandra Mínguez s'ha mostrat contrària al punt relatiu a la Sindicatura de Greuges i ha recordat que el síndic José Cholbi va ser "funcionari de l'administració general de l'Estat durant el règim franquista" i "va deixar la seua afiliació al PP per a ser síndic". Al seu parer, el PP solament intenta amb aquesta iniciativa "traure rèdit polític".

Català ha indicat que en la Sindicatura "hi ha moltíssims professionals" més enllà de Cholbi i els ha instat a tindre "la gallardia d'eixir i dir que estan emmordassats" i voten per això en contra de la moció.

Des de Ciutadans, Antonio Subiela ha mostrat el seu suport a la iniciativa, mentre que l'exsíndic de la formació taronja i actual diputat no adscrit, Alexis Marí, ha votat a favor però remarcant la necessitat que el govern espanyol transferisca la quantitat necessària per a fer front a aquests serveis.