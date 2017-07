El Latin Fest portarà per primera vegada a València els tres líders indiscutibles de la música llatina moderna

Queden menys de 24 hores per a la primera edició del Latin Fest a València, un esdeveniment musical únic a Europa que reunirà els tres líders indiscutibles de la música llatina moderna, la més escoltada a nivell mundial en l'actualitat.

La plaça de Bous serà l'escenari d'aquest festival de música llatina amb segell valencià en què actuaran, com a caps de cartell, Daddy Yankee, Juan Magán i Arcàngel. Entre la resta d'actuacions del cartell destaquen Dj Ballesteros, Knarias, Dustin Richie, Tutto Duran, Bita, Dancer Center, Gracia, Malen, DJ Nelson, Oscar Bernal.

Així, l'obertura de portes de la plaça de Bous està prevista a partir de les 17.30 hores per a un festival que es perllongarà fins a la 1.30 hores. Els tres caps de cartell eixiran a l'escenari a partir de les 22.00 hores davant els milers d'espectadors que prendran el recinte. No en va, l'esdeveniment està prop de penjar el sold out.

Amb aquest concert, Daddy Yankee tanca la seua gira per Europa a València. És el segon artista més escoltat del món segons Spotify i un dels més famosos productors i cantants de l'escena internacional, com acrediten els seus milions de discos i descàrregues o els seus premis Grammy. Entre els temes que interpretarà s'inclou el seu últim èxit, Despacito (duet amb Luis Fonsi), que ha aconseguit ser el número 1 de les llistes d'èxits de gran part del món durant tot el 2017.

L'acompanyarà Juan Magán, l'autèntic valedor de l'electrolatino; un artista que va aconseguir crear un nou gènere musical gràcies als nombrosos èxits instal·lats a la part alta de tots els rànquings durant els últims anys.

Finalment, responent a la més actual moda, l'organització ha confirmat la presència d'Arcangel, icona del gènere trap, la revolució que ha inundat les pistes de ball durant els últims mesos.

Un festival que arriba per a quedar-se

Des de l'organització de l'esdeveniment, formada per empresaris valencians, destaquen el gran acolliment davant d'un esdeveniment “necessari per les característiques i els gustos del públic jove” i també anuncien que es tracta d'un projecte “ambiciós i de llarga durada” disposat a portar a València cada estiu a les grans novetats i referències d'aquest consolidat, creixent i demandat estil musical.