Ramón Tebar compatibilitzarà els càrrecs en el Palau i Les Arts durant el 2018

No és gens habitual que a una mateixa ciutat i, per a més inri, a escassos metres de distància, dos auditoris compartisquen un mateix director d'orquestra. Aquest dijous es va presentar al Palau de la Música Ramón Tebar com a nou director titular i artístic de l'auditori municipal i màxim responsable de l'Orquestra de València. El mestre valencià és, alhora, principal director invitat del Palau de les Arts des del 2015, una relació que implica fer-se càrrec d'un concert simfònic i d'un títol d'òpera per temporada. La duplicitat de càrrecs sembla no ser cap problema durant el 2018; ara bé, en algun moment dels propers mesos, sengles auditoris hauran d'asseure's a tractar la 'pluriocupació'.

Tebar inicia el seu contracte el proper 1 de setembre i per davant tindrà quatre anys per a redreçar la situació de la formació simfònica. Dirigirà en la temporada 2017-2018 només dos concerts al Palau de la Música: en desembre i en febrer. La resta del temps treballarà en la temporada 2018-2019 i haurà de seguir atenent els compromisos internacionals com ara la Florida Grand Opera, la Palm Beach Symphony i la companyia Opera Naples, així com també els locals amb les Arts.

Això sembla no ser cap inconvenient per a la propera temporada, com el mateix Tebar va indicar durant la seu presentació. "És compatible", va afirmar. Quasi en els mateixos termes es va manifestar la presidenta del Palau i regidora de Cultura, Glòria Tello, qui va refermar que l'últim que es desitja és crear cap conflicte entre els dos centres musicals.

Eixa doble figura artística de Tebar tampoc suposa cap entrebanc per al teatre d'òpera, qui en declaracions a aquest diari ha manifestat l'alegria per la seua designació i ha refermat la compatibilitat de rols. No obstant això, des de les Arts no tenen encara constància dels detalls del contracte que ha signat el mestre valencià amb el Palau de la Música, per això, argumenten que durant els propers mesos –ara mateix el coliseu està capficat en les proves del Centre de Perfeccionament Plácido Domingo– hauran d'asseure's ambdós intendències i "estudiar" la situació, sobretot pensant en el futur.

"Ramón té compromisos amb el teatre", indiquen a Diari La Veu des del teatre d'òpera. Un concert i una òpera: Don Carlo de Verdi a partir del proper 9 de desembre. A partir d'ací, caldrà veure quina agenda té el mestre valencià, expliquen, "perquè no sabem com es gestionarà el futur". La temporada 2019, amb Ramón Tebar submergit de ple en portar endavant els objectius encomanats pel Palau la seua continuïtat com a director principal invitat de les Arts és una incertesa.

Tebar més barat que Traub

El nou director titular de l'Orquestra de València cobrarà les mateixes quantitats econòmiques que el seu predecessor en el càrrec, l'israelià Yaron Traub, és a dir, 13.000 euros bruts per concert, com va recordar el director del Palau, Vicent Ros. La diferència entre el mestre valencià i l'extitular és que aquest "ens eixirà més barat, ja que Tebar viu a València i no li hem de pagar una despesa per desplaçament", una dieta que Traub sí cobrava, segons va afegir el responsable de l'auditori.