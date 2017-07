Alerta groga per pluges i tempestes a l'interior de València i Castelló

Les comarques de l'interior de les demarcacions de València i Castelló es troben en alerta groga per pluges i tempestes aquest divendres, en què les temperatures registraran pocs canvis, segons ha informat Aemet. Al voltant de les 10 hores ja s'han registrat pluges acompanyades de trons als termes municipals de Petrer i d'Elda, a la comarca del Vinalopó Mitjà, mentre que a Alacant també s'estan registrant ruixats acompanyats d'aparell elèctric.

Així, el cap de setmana comença amb intervals nuvolosos i nuvolositat d'evolució diürna. En concret, a l'interior de València hi ha probabilitat de ruixats amb tempestes ocasionals a la vesprada; mentre que a la resta del territori no es descarten ruixats dispersos. Pel que fa a les temperatures, els termòmetres no superaran els 33ºC al conjunt del País Valencià. El vent bufarà variable fluix, amb intervals de nord-est moderat al litoral i d'est moderat a l'interior.