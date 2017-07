L'Agència Valenciana de la Innovació obrirà de forma imminent a Alacant

L'Agència Valenciana de la Innovació tindrà la seu a Alacant i obrirà de forma imminent. Així ho va anunciar, aquest dijous a la nit, el president de la Generalitat, Ximo Puig, durant la Nit de l'Economia Alacantina, organitzada per la Cambra de Comerç d'Alacant, un any després de l'anunci de la creació d'aquest organisme en el mateix fòrum.

Segons la Generalitat, l'agència respon a les necessitats del País Valencià de trobar una nova forma de gestió que permeta impulsar l'economia i, alhora, encaixa amb l'aposta per la descentralització duta a terme pel Consell. Durant la seua intervenció en l'acte, Puig també va exposar les mesures adoptades pel govern valencià per a intensificar la productivitat de l'economia.

En aquest sentit, va assegurar, el Consell ha apostat "per impulsar una nova via valenciana de gestió" empresarial mitjançant la reducció de costos, el desenvolupament de nous productes i servicis i la implementació d'innovacions organitzatives i logístiques. "No perquè fem les coses malament perquè, tot i que ho fem bé, o fins i tot molt bé, encara hem de fer-ho millor", va declarar.