El PP sol·licitarà la compareixença d'Oltra a les Corts per a demanar-li explicacions sobre el seu viatge a Gaza

La diputada del PP Blanca Garrigues ha anunciat que aquesta formació demanarà la compareixença a la Comissió Permanent de les Corts de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, per tal que informe sobre el viatge a Gaza i Cisjordània que està realitzant aquesta setmana.

Garrigues ha mostrat la seua "sorpresa" pel fet que Oltra informara d'aquest viatge el govern espanyol "abans que els valencians". "El que li demanem és que primer informe els valencians de per què fuig, per què se'n va de vacances, no ve als plens –de les Corts– i no dóna explicacions de la seua nefasta gestió", ha apuntat la parlamentaria popular.

La diputada de la formació conservadora també ha anunciat que preguntarà a la portaveu del govern valencià sobre les "retallades de 170 milions d'euros en polítiques socials", sobre el "col·lapse" en la valoració de la dependència, atés que, segons ha dit, "hi ha 30.000 persones en llista d'espera"

"A Oltra li demanem que, per favor, explique tot açò perquè els valencians li ho agrairem", ha apuntat Garrigues, qui ha afegit que "nosaltres també ens commovem amb les situacions que ocorren en altres països", si bé "els valencians necessiten explicacions i necessiten solucions", ha conclós.